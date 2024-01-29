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جيرونا يفوز على سيلتا فيغو ويستعيد صدارة "الليغا"

29
JANUARY
2024
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استعاد جيرونا، مفاجأة الموسم، صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفوزه على مضيفه سيلتا فيغو 1-0، الأحد، ضمن المرحلة 22 من المسابقة.
وسجل هدف الفوز لجيرونا الجناح كريستيان بورتو (20).
 
وقال بورتو عقب نهاية المباراة: "كنا نعلم أنه يتعين علينا استغلال الفرص التي أتيحت لنا، في الشوط الأول صنعنا الكثير من الفرص للتسجيل، ولاحت لهم بعض الفرص أيضا".
 
وتابع: "في هذه المرحلة من الدوري، الشيء المهم هو الثلاث نقاط والمنافسة".
 
وأضاف مقرا بعدم التركيز كثيرا على الفوز باللقب: "الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو ألا نفكر كثيرا في المستقبل، فهذا سيكون خطأ. نحن نعلم أننا نترك الفرق خلفنا للوصول إلى المراكز الأوروبية، علينا أن نكون واقعيين، وهذا هو هدفنا".
 
وبعد أقل من 24 ساعة على فوز ريال مدريد الصعب على لاس بالماس 2-1 ليحتل الصدارة، انتزع جيرونا المركز الأول من جديد برصيد 55 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الملكي الذي يملك مباراة أقل.
 
وعزز جيرونا، الذي حقق فوزه الثاني تواليا بعد إسقاطه إشبيلية 5-1 في المرحلة الماضية، في الدوري أكثر فأكثر وضعيته التي تسمح له بإنهاء الموسم على الأقل في مركز الوصافة، حيث بات يتقدم بفارق 11 نقطة عن برشلونة الثالث الذي سقط أمام فياريال 3-5، السبت.
 
وعاد جيرونا إلى نغمة الفوز بعدما كان قد سقط في منتصف الأسبوع على يد ريال مايوركا بنتيجة 2-3، ضمن الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا.
 
وينتظر جيرونا 3 مواجهات مهمة في سعيه لإحراز اللقب الأول في تاريخه عندما يواجه ريال سوسييداد ثم ريال مدريد ثم أتلتيك بلباو، في الأسابيع الثلاثة المقبلة.
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