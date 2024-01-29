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المنتخب الإماراتي يخسر أمام طاجيكستان ويغادر كأس آسيا

29
JANUARY
2024
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غادر المنتخب الإماراتي منافسات كأس آسيا في كرة القدم المقامة حاليا في قطر بخسارته أمام طاجيكستان، بركلات الترجيح 3-5 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) على أرضية ملعب استاد أحمد بن علي، الأحد.
 
وافتتح المنتخب الطاجيكي التسجيل بواسطة فهدات هانونوف بعد مرور نصف ساعة، قبل أن تدرك الإمارات التعادل في الرمق الأخير بواسطة خليفة الحمادي (90+5) لتفرض التمديد.
 
وفي ركلات الترجيح، أهدر كايو كانيدو للإمارات، في حين سجلت طاجيكستان ركلاتها الخمس.
 
وتلتقي طاجيكستان في ربع النهائي في الثاني من فبراير الفائز من مباراة العراق والأردن المقررة الإثنين.
 
وكانت طاجيكستان تعادلت سلبا في مباراتها الأولى أمام الصين، ثم خسرت أمام قطر حاملة اللقب 0-1، قبل أن تفوز على لبنان 2-1 وتنتزع بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. أما الإمارات، فكانت ترغب بمواصلة المشوار وبلوغ الدور نصف النهائي للمرة الثالثة تواليا.
 
وخلت تشكيلة الإمارات مجددا من الهداف التاريخي علي مبخوت، بعدما كان غاب عن المباريات الثلاث في الدور الأول لأسباب فنية من المدرب البرتغالي باولو بينتو، الذي أعاد فابيو ليما وكايو كانيدو، بعدما أبعدهما عن مباراة إيران في ختام دور المجموعات.
 
من جهته، أجرى الكرواتي بيتار شيغرت مدرب طاجيكستان تغييرا وحيدا على التشكيلة، التي لعبت أمام لبنان في ختام المجموعات، بالدفع بالمهاجم شاهروم سامييف مكان رستم سايروف.
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