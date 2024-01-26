living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"حاولوا أكثر".. تغريدة من محمد صلاح تثير الجدل في مصر

26
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أثارت تغريدة نشرها نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح على موقع إكس، كثيرا من الجدل لما تضمنته من رسائل، رغم أنها حملت نبأ سارا بشأن عزمه العودة إلى المنتخب في أقرب وقت.
 
وفي التغريدة التي كتبها باللغة العربية، قال صلاح إنه بدأ برنامج العلاج والتأهيل لكي يكون جاهزا للعودة إلى المنتخب في أقرب وقت.
 
وقال:"بدأت امبارح برنامج العلاج والتأهيل وهعمل كل حاجه ممكنه علشان اكون جاهز في أقرب وقت وارجع للمنتخب زي ماكان متفق عليه من البدايه".
 
وأضاف :"بردو بحبها وبحب ناسها.. حاولوا أكثر"، في إشارة إلى المنتقدين الذين اتهموه بأنه يقدم ولائه لقميص ليفربول على ولائه لمنتخب بلاده.
 
 وتعرض قائد المنتخب المصري إلى عاصفة من الهجوم بسبب الأداء الباهت الذي قدمه في المباراة الأولى له مع المنتخب أمام موزمبيق، كما زادت حدة الهجوم بعدما أعلن أنه سيعود إلى ليفربول لاستكمال علاجه بعد إصابته في المباراة الثانية أمام غانا.
 
ويعاني محمد صلاح، الذي كان أحد أبرز اللاعبين في كأس أفريقيا، مما قال مساعد مدرب ليفربول، بيب ليندرز، إنه "تمزق في أوتار الركبة"، ومن المتوقع أن يغيب عن الملعب لمدة ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.
 
ويحتاج صلاح إلى التعافي بشكل سريع للانضمام إلى منتخب مصر قبل المباراة النهائية في 11 فبراير شباط - أي بعد أسبوعين ونصف.
 
ولم تفز مصر، البطلة سبع مرات، بأي مباراة في البطولة حتى ال ن، لكنها تأهلت إلى دور الـ16 برصيد ثلاث نقاط من ثلاث مباريات.
 
ويلعب الفراعنة يوم الأحد أمام الكونغو، التي تأهل منتخبها ايضا إلى دور الـ16 دون الفوز بأي مباراة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   