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فرنسا ترفض إعارة "الثعلب" لـ"الأفيال" المتعثرة بأمم أفريقيا

26
JANUARY
2024
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أكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن "الثعلب" المدرب الحالي لمنتخب فرنسا للسيدات هيرفيه رونار لن يشغل بالإعارة منصب مدرب ساحل العاج بهدف إنقاذ المشوار المتعثر لمضيف كأس أمم إفريقيا حتى نهاية البطولة القارية.
 
وقال الاتحاد الفرنسي لوكالة فرانس برس أن رونار الذي يرتبط معه بعقد "لن يذهب إلى بطولة أمم إفريقيا".
 
وناقش الاتحادان الفرنسي والإيفواري هذه الإعارة غير المسبوقة، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن رونار.
 
ويتمتع رونار (55 عاما) بشعبية كبيرة في ساحل العاج، بعدما قاد منتخب "الفيلة" للفوز بلقب البطولة القارية عام 2015. كما فاز بالمسابقة كمدرب لزامبيا عام 2012 وأدار تشكيلة المغرب بين عامي 2016 و2019.
 
وتعاقد رونار مع الاتحاد الفرنسي لقيادة المنتخب الوطني للسيدات حتى الألعاب الأولمبية هذا الصيف بعدما أشرف على المنتخب السعودي في مونديال قطر، حيث سيخوض منتخب "بلوز" نصف نهائي دوري الأمم ضد ألمانيا في 23 فبراير المقبل.
 
بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا.. المدربون يتحملون المسؤولية
 
وكان الاتحاد الإيفواري أعلن الأربعاء الاستغناء عن مدربه الفرنسي جان-لوي غاسيه بسبب "نتائج غير كافية"، بعد يومين من الهزيمة أمام غينيا الاستوائية 0-4 في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.
 
واستهلت ساحل العاج مغامرتها على أرضها بفوزها على غينيا بيساو 2-0، قبل أن تخسر أمام نيجيريا 0-1 ثم برباعية أمام غينيا الاستوائية. برصيد ثلاث نقاط، انتظرت هدية من المغرب الفائز على زامبيا 1-0، لتتأهل إلى ثمن النهائي عبر بوابة أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث.
 
ويلتقي في ثمن النهائي منتخب ساحل العاج مع نظيره السنغالي المرشح للاحتفاظ بلقبه على ملعب شارل كونان باني في ياموسوكرو الاثنين.
 
ويقام نهائي كأس أمم إفريقيا في 11 فبراير على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان.
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