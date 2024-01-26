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أتليتيكو يتأهل لنصف نهائي كأس الملك على حساب إشبيلية

26
JANUARY
2024
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تغلب أتليتيكو مدريد 1-صفر على ضيفه إشبيلية ليحجز مقعدا في قبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بفضل هدف المهاجم الهولندي ممفيس ديباي.
 
وكان صاحب الأرض الأفضل في الشوط الأول لكنه لم يتمكن من استغلال الفرص التي سنحت له، وأبرزها ركلة جزاء أهدرها أنطوان غريزمان بعد انزلاقه.
 
وهز اللاعب الفرنسي الشباك في الشوط الثاني لكن الحكم لم يحتسب الهدف بداعي التسلل في الدقيقة 60. كما ألغى الحكم هدفا ثانيا لصاحب الأرض بسبب التسلل بعد انطلاقة من ديباي.
 
لكن ديباي سجل هدف الفوز في الدقيقة 79 عندما مرت تمريرة أنخيل كوريا بين ساقي سيرجيو راموس.
 
كما تأهل أتليتيك بيلباو إلى قبل النهائي بتغلبه 4-2 على برشلونة، بينما فاز مايوركا 3-2 على جيرونا متصدر دور الدرجة الأولى الأربعاء وتغلب ريال سوسيداد 2-1 على سيلتا فيغو يوم الثلاثاء الماضي.
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