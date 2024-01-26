كأس آسيا.. المتأهلون ومواعيد مباريات ثمن النهائي

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اختتمت مباريات دور المجموعات لبطولة كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها دولة قطر حتى 10 فبراير المقبل.
وفي ما يلي المنتخبات المتأهلة وبرنامج ثمن نهائي البطولة:
* المجموعة الأولى: قطر، طاجيكستان
* المجموعة الثانية: أستراليا، أوزبكستان، سوريا
* المجموعة الثالثة: إيران، الإمارات، فلسطين
* المجموعة الرابعة: العراق، اليابان، إندونيسيا
* المجموعة الخامسة: البحرين، كوريا الجنوبية، الأردن
* المجموعة السادسة: السعودية، تايلاند
في طريقهم لثمن نهائي كأس آسيا .. العرب يصنعون التاريخ
- البرنامج
الأحد 28 يناير:
(11,30) أستراليا - إندونيسيا (استاد جاسم بن حمد)
(16,00) طاجيكستان - الإمارات (استاد أحمد بن علي)
الإثنين 29 يناير:
(11,30) العراق - الأردن (استاد خليفة الدولي)
(16,00) قطر - فلسطين (استاد البيت)
الثلاثاء 30 يناير:
(11,30) أوزبكستان - تايلاند (استاد الجنوب)
(16,00) السعودية - كوريا الجنوبية (استاد المدينة التعليمية)
الأربعاء 31 يناير:
(11,30) البحرين - اليابان (استاد الثمامة)
(16,00) إيران - سوريا (استاد عبدالله بن خليفة)