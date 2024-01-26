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صلاح ينشر أول صورة "للعلاج" في ليفربول وميدو يسخر

26
JANUARY
2024
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نشر محمد صلاح الصورة الأولى لتمارينه، منذ مغادرته بعثة المنتخب المصري المشارك في كأس أمم إفريقيا، وعودته إلى ناديه ليفربول.
 
وكان النجم المصري قد أصيب في مباراة منتخب بلاده أمام غانا، في كأس الأمم الإفريقية، قبل أيام، وقرر السفر إلى ليفربول لتلقي العلاج اللازم، على أمل العودة للمنتخب في حال تشافيه، واستمرار "الفراعنة" في البطولة.
 
ولقي صلاح حملة انتقادات كبيرة في الأوساط الرياضية والجماهيرية في مصر، بعد قرار السفر لليفربول، وترك المنتخب في البطولة، من أجل تلقي العلاج الأمثل.
 
ونشر صلاح مساء الخميس، أول صورة له خلال التمرينات العلاجية، داخل مقر تدريبات نادي ليفربول.
 
وظهر صلاح في الصورة وهو يمشي ويشد على ساقيه مشدا مطاطيا.
 
هذه الصورة لاقت "سخرية" من البعض، بسبب التمرينات البسيطة التي قام بها صلاح، وعلى رأسهم نجم منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو.
 
وسخر ميدو من بساطة التمرينات، التي أشار إلى أن صلاح لا يحتاج إلى أن يكون في ليفربول كي يمارسها، مثل عملية المشي بالمشد المطاطي.
 
تغريدة صلاح
 
وجاءت الصورة بعد ساعات من نشر صلاح "تغريدة" على موقع "إكس" أكد فيها أنه سيبدأ العلاج، وهاجم المشككين بطريقة ساخرة.
 
وفي التغريدة التي كتبها باللغة العربية، قال صلاح إنه بدأ برنامج العلاج والتأهيل لكي يكون جاهزا للعودة إلى المنتخب في أقرب وقت.
 
وقال:"بدأت امبارح برنامج العلاج والتأهيل وهعمل كل حاجه ممكنه علشان اكون جاهز في أقرب وقت وارجع للمنتخب زي ماكان متفق عليه من البدايه".
 
وأضاف :"بردو بحبها وبحب ناسها.. حاولوا أكثر"، في إشارة إلى المنتقدين الذين اتهموه بأنه يقدم ولائه لقميص ليفربول على ولائه لمنتخب بلاده.
 
يذكر أن المنتخب المصري تأهل بصعوبة لدور الـ16 من أمم إفريقيا، حيث سيواجه منتخب كونغو الديمقراطية مساء الأحد.
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