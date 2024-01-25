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ليفربول يبلغ نهائي كأس الرابطة بعد تعادله مع فولام

25
JANUARY
2024
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سجل لويس دياز هدفا مبكرا ليقود ليفربول إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم بعد التعادل 1-1 مع مضيفه فولام في إياب قبل النهائي على استاد كرافن كوتيدج.
 
وتغلب ليفربول الفائز باللقب تسع مرات في رقم قياسي على فولام 3-2 في مجموع المباراتين وسيلتقي مع تشيلسي في النهائي على استاد ويمبلي في 25 فبراير المقبل في إعادة لنهائي 2022 الذي حسمه ليفربول بركلات الترجيح.
 
وسجل دياز هدف ليفربول في الدقيقة 11 عندما استقبل الكرة بصدره داخل منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة غيرت اتجاهها قبل أن تسكن الزاوية القريبة للمرمى.
 
وأدخل عيسى ديوب بعض السعادة على جماهير فولام عندما أدرك التعادل في الدقيقة 76 بعد تمريرة متقنة من لاعب ليفربول السابق هاري ويلسون.
 
وواصل فولام الضغط حتى صفارة النهاية في بعض الدقائق المتوترة لليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.
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