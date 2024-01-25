بعد الأداء المخيب للآمال.. مدرب نسور قرطاج يقدم استقالته

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أعلن مدرب منتخب تونس جلال القادري استقالته من منصبه عقب الخروج من الدور الاول لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم في ساحل العاج.

وانضم القادري الى مدربي كل من ساحل العاج، غانا والجزائر الذين أعلنوا ايضا ترك مناصبهم الأربعاء.

وكشف القادري عن قراره عقب تعادل "نسور قرطاج" أمام جنوب إفريقيا من دون أهداف في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الاول، مما حسم خروجهم من دور المجموعات.

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وقال القادري "قراري نهائي. عقدي يتضمن أن أصل لنصف النهائي ولأننا لم نحقق ذلك، فإنّ العقد انتهى".

وتغادر تونس المسابقة القارية من دون تحقيق أي فوز لتتذيّل ترتيب المجموعة الخامسة، خلافا لأدائها قبل 13 شهرا عندما فازت على فرنسا وصيفة بطلة كأس العالم 1-0 في قطر.

كما اكتفت تونس بتسجيل هدف واحد في النسخة الحالية.