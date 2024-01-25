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مفاجأة مدوية.. برشلونة وجيرونا خارج أسوار "لا كوبا"

25
JANUARY
2024
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خرج جيرونا، مفاجأة الموسم، من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم عقب خسارته أمام مضيفه ريال مايوركا 2-3، قبل أن يلحقه برشلونة بسقوطه أمام أتلتيك بلباو بعد التمديد 2-4 في سان ماميس.
 
في المباراة الأولى، سجّل اهداف مايوركا كل من الكندي سايل لارين (21) وأبدون براتس (28 و35 من ركلة جزاء) قبل أن يقلّص النادي الكاتالوني النتيجة من خلال الأوروغوياني كريستيان ستيواني (68 من ركلة جزاء) والبرازيلي سافيو (90+6).
 
ولا شك أنّ الخسارة جاءت مفاجِئة نظراً إلى تألق جيرونا هذا الموسم حيث يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 21 مرحلة، متفوقاً بنقطة واحدة عن ريال مدريد الذي يملك مباراة أقل، بخلاف مايوركا الذي يحتل المركز الخامس عشر من بينها ثلاثة انتصارات فقط.
 
وشهدت المباراة طرد مدافع مايوركا أنتونيو رايو (67) بعد حصوله على بطاقتين صفراوين، علمًا أنّه تسبب بركلة الجزاء التي سجّل منها جيرونا هدفه الأول.
 
وسبق لمايوركا أن أحرز لقب الكأس المحلية عام 2003 كما وبلغ الدور نصف النهائي للمرة الأخيرة عام 2009.
 
وفي المباراة الثانية، سجّل الإخوان إيناكي ونيكاو ويليامس هدفين قاتلين لأتلتيك بلباو بعد التمديد ليقودا فريقهما إلى الدور نصف النهائي.
 
وخاض إيناكي المباراة بعد ساعات من وصوله إلى إسبانيا بعد انتهاء مشواره مع منتخب بلاده غانا في كأس أمم إفريقيا في ساحل العاج بخروج مخيّب من الدور الأول، حيث لعب مباراته الأخيرة في البطولة القارية، علما أنّ شقيقه الأصغر نيكاو يمثّل المنتخب الإسباني الأول.
 
 
وسجّل أهداف أتلتيك بلباو كل من غوركا غوروسيتا (1) وأويهان سانسيت (49) وإيناكي ويليامس (105+2) ونيكاو ويليامس (120+2)، فيما سجّل لبرشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي (26) ولامين يامال (32).
 
ويملك بلباو تاريخا حافلا في مسابقة الكأس حيث سبق أن توج بلقبها 23 مرة في المركز الثاني على قائمة الأكثر تتويجا باللقب خلف برشلونة فقط (31).
 
وتأتي الخسارة لتزيد من الضغوط على مدرب برشلونة تشافي هيرنانديس حيث يتخلف فريقه حاليا بفارق ثماني نقاط عن صدارة الدوري الإسباني، مما جعل من مسابقة الكأس الفرصة الأكبر للنادي الكاتالوني لإحراز لقب ما هذا الموسم.
 
في الليغا.. جيرونا يزيح برشلونة عن لعبة القط والفأر
 
 
 وكان ريال سوسييداد أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي بفوزه على سلتا فيغو الثلاثاء 2-1.
 
ويختتم الدور ربع النهائي الخميس بلقاء أتلتيكو مدريد الذي سبق أن أقصى جاره ريال حامل اللقب من الدور 16 مع إشبيلية.
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