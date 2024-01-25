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عموتة: مهمة النشامى أمام البحرين لن تكون سهلة!

25
JANUARY
2024
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وصف مدرب المنتخب الأردني لكرة القدم الحسين عموتة مباراة النشامى أمام منتخب البحرين في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر بأنها "لن تكون سهلة".
 
وقال عموتة في مؤتمر صحفي في الدوحة، إن المنتخب يبحث عن تأكيد حضوره المميز في البطولة، والبحث عن نتيجة إيجابية في مباراة البحرين، مشيرا إلى أنه يتطلع للفوز والبقاء في صدارة المجموعة مع نهاية الدور الأول.
 
وأشار الى أن مهمة المنتخب الأردني لن تكون سهلة أمام البحرين، نظرا لأن الأخير ضم العديد من العناصر الجيدة، لافتا الى أن المباراة قد تشهد تغييرات على التشكيلة الأساسية لإتاحة الفرصة للاعبين، وإراحة عدد آخر للمحطات المقبلة.
 
 
وأضاف: "لا نفكر كثيرا في منافسنا بالدور المقبل، جميع المواجهات في الدور الثاني صعبة، ونركز في كل مباراة على حدة، ونطمح للفوز بهدف الدخول بحالة معنوية أفضل بدور ثمن النهائي، مشيرا الى أن غياب نور الدين الروابدة بسبب الإصابة مؤثر، لكننا نملك لاعبين آخرين قادرين على سد هذه الثغرة".
 
في طريقهم لثمن نهائي كأس آسيا .. العرب يصنعون التاريخ
 
 
 بدوره، أشار اللاعب علي علوان، إلى أن مباراة البحرين لا تقل أهمية عن المباراتين السابقتين، وأن الهدف يكمن بالتأهل للدور التالي، مثمنا دعم الجماهير الأردنية في المدرجات وتشجيعها للاعبين.
 
ويتصدر المنتخب الأردني المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط من فوز على ماليزيا وتعادل مع كوريا الجنوبية وبفارق الأهداف عن منتخب كوريا ثم البحرين ثالثا برصيد 3 نقاط وماليزيا أخيرا من دون نقاط.
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