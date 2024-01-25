living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اكتمال عقد دور الـ16 بأمم إفريقيا.. تعرف على المواجهات

25
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
اختتمت مرحلة المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا، مساء الأربعاء، واكتمل عقد المنتخبات الـ16 التي نجحت بخطف بطاقات التأهل للأدوار الإقصائية.
 
مفاجآت مدوية
 
وشهدت البطولة مفاجآت مدوية، أبرزها خروج 3 منتخبات كبيرة من الدور الأول، وهي الجزائر وتونس وغانا.
 
 
كما شهدت البطولة تألق منتخبات "صغيرة" لم يحسب لها حساب، مثل غينيا الاستوائية والرأس الأخضر.
 
المنتخبات المودعة
 
وودعت 8 منتخبات بطولة كأس أمم أفريقيا بعد دور المجموعات "الشرس"، جميعها فشل في تحقيق أي انتصار في المباريات الثلاث:
 
غينيا بيساو
غانا
موزمبيق
غامبيا
الجزائر
تونس
زامبيا
تنزانيا
الأدوار الإقصائية
 
وتشكلت المباريات الإقصائية في الدور المقبل، حيث تأهلت 3 منتخبات عربية، وهي مصر والمغرب وموريتانيا.
 
وستواجه مصر منتخب الكونغو الديمقراطية، بينما ستواجه المغرب منتخب جنوب إفريقيا، ووقعت موريتانيا أمام الرأس الأخضر.
 
 
 
وفي مباريات القمة بدور الـ16، ستواجه كوت ديفوار المستضيفة، حامل اللقب، منتخب السنغال، بينما سجلت البطولة "ديربي" مرتقب بين نيجيريا والكاميرون.
 
وفي المواجهات الأخرى، ستواجه مالي منتخب بوركينا فاسو، وستواجه أنغولا منتخب ناميبيا، ووقعت غينيا الاستوائية أمام الجارة غينيا.
 
وستنطلق مباريات دور الـ16 مساء السبت، بمباراة أنغولا وناميبيا، ولاحقا نيجيريا والكاميرون.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   