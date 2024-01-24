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"مشكلة صحية" لرونالدو تفسد جولة النصر في الصين.. ماذا حدث؟

24
JANUARY
2024
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خسر مشجعو كرة القدم في الصين فرصة نادرة لمشاهدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يلعب على أرضهم، بعدما أعلن المنظمون الثلاثاء أن مهاجم النصر السعودي يعاني من "مشكلة صحية" غير محددة أدت إلى تأجيل المباراتين الوديتين لأجل غير مسمى.
 
وكان من المقرر إجراء مباراتين بين النصر، أمام شنغهاي شينخوا، وجيجيانغ إف سي، في 24 و28 يناير الجاري.
 
وقال رونالدو، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي اعتذر خلاله للجمهور الصيني: "بالنسبة لي، اليوم هو يوم حزين".
 
وأضاف: "في كرة القدم لا يمكنك التحكم ببعض الأمور، وكما تعلمون لقد مارست كرة القدم لـ23 عاما. للأسف، لدي بعض المشاكل".
 
وأعلن النصر تأجيل مباراتيه في بيان على "إكس"، قال فيه: "يحزننا أن نعلن أنه لسوء الحظ، ولأسباب خارجة عن سيطرة النصر، تم تأجيل الحدث المكون من مباراتين مقررتين يومي 24 و28 يناير إلى موعد يتم تحديده لاحقا".
 
وتابع: "جئنا إلى هنا في شينغن مع الكثير من الاحترام لمشجعي كرة القدم الصينيين وتحديدا لمشجعي نادي النصر وقائده كريستيانو رونالدو".
 
وقال متحدث باسم "جولة الصين" المنظمة في المؤتمر الصحفي، إن التأجيل المفاجئ جاء بسبب "مشكلة صحية" تخص رونالدو، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
 
ونفدت جميع التذاكر بعد ساعات معدودة على طرحها في الثالث من الشهر الحالي.
 
ووفقا لوسائل الإعلام الصينية، بيعت التذاكر الأغلى ثمنا بعد "ثوان معدودة" على طرحها.
 
وأكد المنظمون للجمهور أنهم سيفتحون "قناة استرداد غير مشروطة في أقرب وقت ممكن" للذين اشتروا التذاكر.
 
وبعد نحو ساعة على الإعلان، كان "هاشتاغ" (وسم) خاص باعتذار النجم البرتغالي الموضوع الأكثر تداولا حول كرة القدم الصينية على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو"، حيث وصل إلى أكثر من 19 مليون مشاهدة.
 
وقال رونالدو: "أنا آتي إلى الصين منذ 2003 و2004، لذلك أشعر أنني في بيتي هنا. أشعر أن هذا منزلي الثاني. أحب هذا البلد، أحب أن أتواجد هنا، أحب أن أكون معكم وأريد أن ألعب لكم".
 
وأردف: "لم نلغ (المباراتين).. نريد أن نعود إلى هنا، إلى بلدكم".
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