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تسريب محادثة "الفار" في مباراة ريال مدريد تثير ضجة في إسباني

24
JANUARY
2024
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أنه قدم شكوى إلى الشرطة بعد تسريب محادثات صوتية بين الحكم وتقنية حكم الفيديو المساعد إلى وسائل الإعلام المحلية لمباراة ريال مدريد وألميريا التي تضمنت العديد من قرارات التحكيم المثيرة للجدل يوم الأحد الماضي. 
 
وتضمن التسجيل الصوتي نقاشا بين فرانشيسكو خوسيه هرنانديز مايسو حكم الساحة وأليخاندرو هرنانديز هرنانديز حكم الفيديو المساعد حول بطاقة حمراء محتملة للاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور بسبب ضرب لخصم في وجهه.  
 
ولم يكن هناك أي استدعاء للحكم لتتم مراجعة اللقطة، لذلك كان ينبغي أن تظل المناقشة بين الحكام سرية. ويتم نشر لقطات المراجعة الرسمية فقط للجمهور.  
 
رغم وجود الـ" فار".. الكوارث التحكيمية مستمرة
 
 
وقال الاتحاد الإسباني للعبة في بيان "الاتحاد الإسباني، الذي يجري تحقيقا داخليا في الحادث، يعتبر أن نشر هذه المواد السمعية والبصرية يتسم بالخطورة الشديدة ويأمل في الحصول على رد في أقرب وقت ممكن من أجل تحديد المسؤول".  
 
وأججت التسريبات الصوتية نيران مباراة كانت بالفعل مثيرة للجدل للغاية وانتزع فيها ريال مدريد الفوز 3-2 على ألميريامتذيل الترتيب بعد أن عدل تأخره.  
 
وانتزع ريال مدريد الانتصار بفضل هدف من داني كاربخال في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من المباراة المثيرة في الدوري الإسباني والتي تميزت بجدل حول تقنية حكم الفيديو المساعد بسبب ثلاثة قرارات مثيرة للجدل منحت صاحب الأرض هدفا وركلة جزاء وألغت هدفا لألميريا.  
 
وتصدر أداء الحكام يوم الأحد عناوين الصحف وأثار جدلا كبيرا في بلد تخضع فيه سلطات كرة القدم والحكام للتدقيق بسبب العديد من الفضائح. 
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