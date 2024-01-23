وأعلن الطرفان انفصالهما صيف 2022، بعد علاقة استمرت أكثر من 11 عاما وأثمرت عن طفلين.

وقالت مجلة "peopleenespanol" إن بيكيه خان شريكته السابقة شاكيرا مع صديقة مقربة لها ومدربتها في نفس الوقت.

وأضافت أن الأمر يتعلق بآنا كايزر، والتي تعمل كمدربة ومؤثرة في مجال اللياقة البدنية ولديها نحو 300 ألف متابع على إنستغرام.

وظهرت آنا في عدة صور ومقاطع فيديو مع شاكيرا، فيما قالت مصادر إن العلاقة بينهما تعود إلى أكثر من 10 سنوات.

وأشارت المجلة إلى أن هذه الخيانة الزوجية المزعومة حدثت قبل عامين من بدء بيكيه علاقته الأخرى مع كلارا تشيا.

وبحسب ما ورد، فإن شاكيرا علمت بالخيانة من خلال أحد موظفي بيكيه. وقال الصحفي خافيير سيرياني إن الموظف "شعر بالأسف تجاه الواقعة".