بعثة اتحاد التزلج على الثلج تشارك ببطولة أندورا لفئة الأولاد

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وصلت بعثة الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج والبياتلون الى أندورا للمشاركة في بطولة فئة الأولاد لمواليد 2010-2011 و 2008-2009 السنوية في التزلج الألبي.

يترأس البعثة عضو الاتحاد و مدير المنتخب الوطني روبير كيروز وتضم عضو الاتحاد وليد ضاهر و اللاعبين : ايناس شاد،ليا اسطفان ،ميا اسطفان والسا قهوجي(اناث) وفيليب الحاج،أندريا الحايك ولوكاس صقال(ذكور).

وانضم الى البعثة في اندورا المدربان الفرنسيان مهدي فريك وباستيان اندرسن.

وسيتنافس المتزلجون اللبنانيون مع عدد كبير من المتزلجين من الدول الأوروبية وسوف يشاركون في سباقات للتعرج الطويل وللتعرج القصير.