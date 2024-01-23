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الفيصل الزبير يُشارك في سباق هانكوك 24 ساعة في دبي وإلى جانبه بومان وشيلر وبارتون وكونراد

23
JANUARY
2024
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سيُشارك السائق العُماني البطل الفيصل الزبير في النُسخة الـ 19 من سباق "هانكوك – 24ساعة في دبي" على حلبة دبي أوتودروم، على متن  سيارة مرسيدس أيه أم جي "جي تي 3 إيفو"، وسيتشارك معه قيادة السيارة في السباق كُلًّا من السائقين النمساويين دومينيك باومان ومارتن كونراد والألماني فابيان شيلر والأميركي أنتوني بارتون. وسيُشرف "فريق جيتسبيد للسباقات" على تحضير السيارة، حيث سيُشاركون في السباق الذي سيُقام نهاية الأسبوع الجاري.
 
وقال الفيصل: "أشعر بحماسةٍ كبيرة للمشاركة في سباق 24 ساعة في دبي مرةً أخرى هذا العام. لدينا تشكيلة تضم أنا ودومينيك باومانوفابيان شيلر وأنتوني بارتون ومارتن كونراد. نتطلَّع حقًا إلى خوض السباق. أنا متأكدٌ من أن الأمر سيكون صعبًا كالمعتاد مع عدد السيارات ومناوبات القيادة ليلًا وكل شيء".
 
أضاف الفيصل: "في التفاصيل، سأتشارك قيادة السيارة مع أنتوني بارتون، لذا لن أشارك تحت ألوان فريق "المنار" للسباقات في هذه الجولة. لقد دعاني أنتوني للمشاركة في فريقه، لذلك يسعدني ويشرُّفني أن أتمكن من المشاركة مع فريقهم، بدلًا من أن نعمل على تحضير السيارة بأكملها. مع ذلك، لدينا تشكيلة جيدة للمُنافسة على المراكز الأولى والصعود لمنصة التتويج، سنستعد لذلك".
 
ولن يكون السباق سهلًا بمشاركة فرق لديها سيارات تنافسية، "فريق غروف للسباقات" مع سيارات مرسيدس، و "فريق هاس آر تي" مع سيارة أودي "آر 8"، و "فريق إيستالِنت للسباقات" مع سيارات أودي بين أيدي السائقين كريستوفر هاس وسيمون رايخر وماركوس وينكلهوك ومايك تشو وجيل ماغنوس.
 
كما سيُواجه الفيصل مُنافسه السابق في بُطولة "كأس بورشه سوبر كاب" دايلان بيريرا وزملاءه  على متن  سيارة أودي "آر 8 أل أم أس" بألوان "فريق أتيمبتو للسباقات"، إضافةً إلى فِرَق "ساينتلوك جونيور" الفِرنسي، و "سينتشُري موتورسبورت" و "دراغون للسباقات" مع سيارات فيراري "296 جي تي 3”، و "76 ماكلارين".
 
وانطلق "سباق 24 ساعة في دبي" بنسخته الأولى  عام 2006، وكان يُقام على قسمين بإجمالي 24 ساعة، ثم أصبح منذ نُسخة 2015 سباقًا متواصلًا لمدة  24 ساعة.
 
تبدأ المُنافسات بفترة تجارب حرة للمُنافسين في فئة "جي تي 3" يوم الجُمعة، 26 كانون الثاني ، يتبعها فترة للتجارب الحرة، من ثلاثة أقسام، مدة كل قسم 15 دقيقة، تبدأ الساعة 4:50 عصرًا، يتبعها فترة تجارب حرة تبدأ الساعة 7:15 مساءً.
 
ينطلق سباق “هانكوك - 24 ساعة في دبي" الساعة الواحدة ظهرًا من يوم السبت، 27 كانون الثاني ، على أن يُرفع العلم الشطرنجي مؤذنًا بنهاية السباق في الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد، 28 كانون الثاني.
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