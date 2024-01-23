البطولة العربية للبراعم في المبارزة 13 ميدالية ملوّنة للبنان

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عادت الى بيروت بعثة منتخب لبنان التي شاركت في البطولة العربية للبراعم للمبارزة التي اقيمت في العاصمة البحرينية المنامة حاصدة 13 ميدالية ملونّة.

وضم الوفد 14 لاعباً ولاعبة يشاركون في مختلف الاساليب وفي مسابقات الفردي والفرق وهم مكرم صحناوي والياس رومانوس اللذين كانت اول مشاركة دولية لهما ومارك سرّوع، انطوني خويري، روبن حداد، لوي ديب، راي داود، انطوني بطيش، غبريال نعمه، جيريمي طانيوس، ليا حنكش، كلوي خازن، كلوي ابي انطون وليانا منيمنه، يرافقهم المدربان توفيق شاهين ومحمود علي احمد، ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد اللبناني للمبارزة انطوان العنيسي الذي ترأس الوفد، اضافة الى عدد من الاهالي والاصدقاء.

وكانت ليانا منيمنة أول من افتتح رصيد الميداليات للبنان محرزة 4 ميداليات فردية هي فضية الحسام ما دون 13 سنة، فضية سيف المبارزة ما دون 13سنة، برونزية سلاح الشيش ما دون 13 سنة وبرونزية سلاح الشيش ما دون 15 سنة. واحرزت ايضاً كلوي ابي انطون برونزية الحسام ما دون 15 سنة وكلوي الخازن برونزية سيف المبارزة ما دون 15 سنة، فيما احرز غبريال نعمه الميدالية الفردية الوحيدة للبنان في مسابقات الذكور وهي برونزية سيف المبارزة لما دون الـ15 سنة.

وفي مسابقات الفرق، احرز فريق الحسام للاناث المؤلف من ليانا منيمنة، ليا حنكش، كلوي ابي انطون وكلوي الخازن الميدالية الذهبية لفئة 15 سنة، فضية سيف المبارزة وفضية سلاح الشيش لفئة 15 سنة وما دون. ولدى الذكور، احرز الفريق المؤلف من انطوني بطيش، روبن حداد، راي داوود وغبريال نعمه الميدالية الفضية في سيف المبارزة -15 سنة وما دون، وحصد الفريق المؤلف من جيريمي طانيوس، غبريال نعمه، راي داوود ومارك سرّوع برونزية الحسام 15 سنة وما دون، والفريق المؤلف من لوي ديب، راي داوود، غبريال نعمه وانطوني خويري برونزية سلاح الشيش 15 سنة وما دون.

هذا وقد هنأ رئيس الاتحاد اللبناني للمبارزة جهاد سلامة باسمه وباسم الاتحاد المشاركين على النتائج المحققة، شاكراً الاهالي وناديي البرج عينطورة والمون لاسال والجهازين التدريبي والاداري على مجهودهم وتضحياتهم، مؤكداً على الاستمرار في بذل كل الجهد الممكنة لرفع اسم لبنان عالياً.