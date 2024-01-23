"لا تقتلوه مبكرا".. بلماضي يجدد دفاعه عن محرز

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جدد مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي دفاعه عن القائد رياض محرز في وجه الانتقادات الموجهة لجناح الأهلي السعودي، بسبب مردوده الضعيف حتى الآن في كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار، داعيا إلى عدم "قتله مبكرا".

وقال بلماضي، من مدينة بواكي عشية المواجهة الحاسمة ضد موريتانيا في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة: "لا أريد لأحد أن ينسى أحد ما يستطيع رياض فعله".

ولعب نجم مانشستر سيتي السابق، البالغ 32 عاما، دورا حاسما في قيادة الجزائر إلى الفوز باللقب عام 2019 في مصر، لكنه لم يقدم شيئا يذكر في التعادلين مع أنغولا (1-1) وبوركينا فاسو (2-2) خلال النسخة الحالية، حتى أنه استبدل في اللقاء ضد الأخيرة، السبت، حين كانت بلاده متخلفة قبل أن ينقذها بغداد بونجاح بهدف في الوقت القاتل.

وبات المنتخب الجزائري بحاجة للفوز بمباراة الثلاثاء ضد موريتانيا لتجنب الخروج من دور المجموعات للمرة الثانية تواليا.

وأقر بلماضي: "أوافقكم الرأي على أنهما لم تكونا أفضل مبارياته مع الجزائر، لكن لا تقتلوه مبكرا"، مذكرا أن محرز فاز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مع مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل أن يتركه في الصيف بعد 5 أعوام في صفوفه من أجل الانتقال إلى الدوري السعودي.

وتابع: "إنه القائد. أعرف ما يمكنه القيام به. لدي ثقة كاملة به والفريق يثق به بالكامل"، وذلك من دون أن يؤكد إذا كان محرز سيلعب أساسيا الثلاثاء ضد فريق يسعى لتحقيق فوزه الأول على الإطلاق في كأس الأمم الإفريقية.