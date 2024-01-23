إنتر ميلان يفوز بكأس السوبر الإيطالية بهدف قاتل بمرمى نابولي

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سجل لاوتارو مارتينيز هدفا في اللحظات الأخيرة ليمنح إنتر ميلان فوزا مثيرا 1-صفر على نابولي لينال لقب كأس السوبر الإيطالية لكرة القدم في الرياض يوم الإثنين ويحصد لقبه الثالث على التوالي في البطولة.

وبهذا الفوز، وصل إنتر إلى لقبه الثامن في كأس السوبر ليصبح ثاني أكثر فريق حصدا للقب خلف يوفنتوس بتسعة ألقاب.

وكانت المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك هي النهائي الأول لصيغة كأس السوبر المكونة من أربعة فرق، حيث يجمع الفائز والوصيف في مسابقتي الدوري والكأس في إيطاليا.

وقال سيموني إنزاغي مدرب إنتر الذي أصبح المدرب صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس السوبر الإيطالية بخمسة ألقاب لشبكة ميدياست: "يجب أن نرسل التهنئة لنابولي، فقد قدم لاعبوه مباراة رائعة".

وأضاف: "لعبنا قبل النهائي قبل ثلاثة أيام ثم مباراة نهائية اليوم، وقد كان أمرا جديدا بالنسبة للجميع. أبقينا تركيزنا عاليا".

وجاء هدف مارتينيز في الوقت بدل الضائع للمباراة بعدما أرسل بنجامين بافار تمريرة عرضية منخفضة وصلت إلى المهاجم الأرجنتيني الذي سددها بسهولة في الشباك من مدى قريب.

وسيطر إنتر على الكرة طوال المباراة، لكنه واجه صعوبات في الاستفادة من التفوق العددي بعد طرد جيوفاني سيميوني في الدقيقة 60 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية بعد خطأ ضد فرانشيسكو أتشيربي.

وعلّق مارتينيز الذي سجل 21 هدفا في 27 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم قائلا: "أنا فخور وسعيد للغاية. ودعنا كأس إيطاليا، لذلك أردنا الفوز بكأس السوبر. كان الأمر صعبا، فقد حصلنا على يوم راحة أقل ولم نكن في حالتنا، لكنني فخور بهذا الفريق. كان الهدف تجسيدا لمشاعر رائعة، ولحظة فريدة من نوعها".