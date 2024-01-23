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فيتوريا: الكرة تعاندنا.. ولهذا السبب فضلنا سفر صلاح لإنجلترا

23
JANUARY
2024
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علّق المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا على مباراة "الفراعنة" مع الرأس الأخضر والتي انتهت بالتعادل 2-2، وتأهل المنتخبين إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار.
وقال فيتوريا في مؤتمر صحفي عقب مباراة مصر والرأس الأخضر، إن اللقاء "كان مهما، وفريقنا كان أكثر نشاطا، واستطاع العودة والتعادل بعد التأخر بهدف".
 
وأضاف: "الكرة لم تخدمنا اليوم بعدما قدمنا كل شيء. الكرة أيضا تعاندنا إلى حد ما في البطولة، ونفس الأمر حدث المباراة الماضية وتعادلنا أيضا".
 
وتابع قائلا: "عملنا كثيرا ونوعنا أفكارنا وتخطينا مرحلة المجموعات وندخل المرحلة الإقصائية، وإفريقيا تضم فرق قوية جدا"، حسبما نقل موقع "اليوم السابع" المصري.
 
وحول غياب محمد صلاح عن المنتخب المصري، قال فيتوريا: "كنا نعلم قبل المباراة أن الإصابة تستغرق بعض الوقت وتأكدنا من ذلك. الجهاز الطبي المصري ممتاز ويمتلك خبرة كبيرة جدا ونثق فيه تماما، وبالاتفاق مع اللاعب وليفربول نظرنا للحل الأفضل حتى يتعافى صلاح سريعا. هنا في كوت ديفوار الإمكانات ليس كبيرة وننتقل من مدينة لأخرى بعد التأهل لذا فضلنا سفره للعلاج".
 
واختتم فيتوريا حديثه قائلا: "ليس صحيحا أن ليفربول يفرض رأيه علينا من خلال وسيط أو أي شيء. صلاح تمسك بالاستمرار حتى مباراة اليوم لمساندة زملائه، والآن سيتم التعاون بين الجهاز الطبي المصري ونظيره في ليفربول من أجل الوصول لأفضل حل لشفاء اللاعب، ووضعنا بعض الحلول والعمل يسير بشكل جيد سواء من جانب الجهاز الطبي أو اللاعب".
 
وبلغت مصر، حاملة اللقب سبع مرات، ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، بتعادلها مع الرأس الأخضر المتصدرة في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.
 
وسجّل محمود حسين تريزيغيه (50) ومصطفى محمد (90+3) هدفي مصر التي استفادت من هدية موزامبيق التي أسقطت غانا في فخ التعادل بالنتيجة ذاتها، وخطفت وصافة المجموعة برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات.
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