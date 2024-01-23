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ليفربول يعلن خطة علاج محمد صلاح.. وموعد عودته إلى مصر

23
JANUARY
2024
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أصدر نادي ليفربول الإنجليزي، مساء الإثنين، بيانا بشأن حالة إصابة نجمه محمد صلاح قائد منتخب مصر وتفاصيل العلاج.
 
وذكر "الريدز" في بيانه أن "محمد صلاح سيعود إلى مركز تدريبات النادي يوم الأربعاء ليبدأ برنامج تأهيلي مكثف مع فريق ليفربول الطبي لعلاج الإصابة العضلية التي تعرض لها مع منتخب مصر الأسبوع الماضي".
 
وأضاف: "الإصابة، التي كانت أسوأ مما كان يُخشى في البداية، أجبرت صلاح على الخروج من الملعب في النصف الأول من مباراة كأس الأمم الإفريقية مع غانا وتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم لخضوع صلاح للعلاج في ليفربول".
 
وتابع البيان: "سيبدأ صلاح العمل على الفور مع الطاقم الطبي للنادي عند عودته إلى ميرسيسايد بهدف العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن للنادي والمنتخب، مما يمنحه أفضل فرصة للعودة للمنافسة في كأس الأمم الإفريقية إذا تأهلت مصر للنهائيات".
 
ما تفاصيل ما حدث؟
 
تعرض صلاح للإصابة في مباراة مصر ضد غانا وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم غيابه لمدة مباراتين إثر إصابة بشد في العضلة الخلفية.
 
المدير الفني لليفربول كشف عن اقتراب صلاح من العودة إلى إنجلترا لتلقي العلاج بعد إصابته مع منتخب مصر.
 
أعلن اتحاد كرة القدم المصري سفر صلاح إلى إنجلترا من أجل تلقي العلاج بعد إصابته مع الفراعنة، وذلك بعد نهاية مباراة كاب فيردي في دور المجموعات.
 
كشف اتحاد الكرة أن صلاح قد يعود إلى المنتخب في حالة تعافيه من الإصابة ووصل منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.
 
تعرض صلاح لانتقادات واسعة إثر إعلان قرار سفره إلى إنجلترا وتركه معسكر منتخب مصر للعلاج.
 
أعلن طبيب منتخب مصر محمد أبو العلا: "صلاح يعاني شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية. حين صدر بيان اتحاد الكرة الأول بأن صلاح سيغيب لمباراتين فقط لم نكن قد أجرينا سوى أشعة واحدة على صلاح، ولكن بعد الأشعة الثانية وجدنا أنها أكبر".
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