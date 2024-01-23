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سيناريو "الإثنين الجنوني" يؤهل 5 منتخبات دون أن تلعب

23
JANUARY
2024
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ساهم السيناريو الجنوني لمباراتي موزمبيق غانا وكاب فيردي مصر، الإثنين، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا في كرة القدم، بتأهل 5 منتخبات إلى دور الـ16 دون أن تلعب.
 
فقد ضمنت منتخبات المغرب وغينيا وأنغولا وبوركينا فاسو ومالي بلوغ ثمن النهائي، لحصدها 4 نقاط حتى الآن.
 
وينص نظام المسابقة على تأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الست إضافة لأفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.
 
وبعد اختتام منافسات المجموعة الأولى وحلول كوت ديفوار المضيفة ثالثة بثلاث نقاط، والمجموعة الثانية بحلول غانا ثالثة بنقطتين، باتت النقاط الأربع تمهد طريق الأدوار الإقصائية كونها تضمن في أسوأ الأحوال التأهل كأحد أفضل 4 منتخبات من المركز الثالث (شرط عدم الحلول في ذيل الترتيب).
 
وهذا الأمر ينطبق على منتخبات المغرب وغينيا وأنغولا وبوركينا فاسو ومالي، التي انضمت إلى المتأهلين من الصدارة والوصافة غينيا الاستوائية ونيجيريا (مجموعة أولى)، كاب فيردي ومصر (ثانية)، والسنغال (ثالثة).
 
وكانت مصر متعادلة في الدقيقة الأخيرة مع كاب فيردي "الرأس الأخضر" 1-1 عندما منحها مصطفى محمد هدف التقدم في الوقت القاتل (90+3)، بيد أن شباك الحارس محمد الشناوي اهتزت في الدقيقة التاسعة من الوقت البدل عن ضائع لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.
 
وفي الوقت عينه، كانت غانا متقدمة  بأريحية على موزمبيق بركلتي جزاء أندريه أيو، لكنها استقبلت هدفين في الدقيقتين 90+1 و90+4 لتنتهي المباراة بالتعادل أيضاً 2-2. تصدر كاب فيردي المجموعة بسبع نقاط، وحلّت مصر وصيفة رغم حصدها 3 نقاط فقط من 3 تعادلات، مقابل نقطتين لغانا التي حلّت ثالثة بفارق الأهداف عن موزمبيق.
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