living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وفاة أسطورة كرة القدم الإيطالية جيجي ريفا عن 79 عاما

22
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خسرت إيطاليا أحد أساطيرها الكروية بوفاة لويجي «جيجي» ريفا، بطل كأس أوروبا 1968 ووصيف مونديال 1970، عن 79 عاماً، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم للعبة أمس.

ونعى الاتحاد الإيطالي الهداف التاريخي للمنتخب الوطني بـ 35 هدفاً في 42 مباراة خاضها بين 1965 و1974، قائلاً: «توفي جيجي ريفا. كرة القدم الإيطالية في حزن على أحد أبطالها المحبوبين».

ووصف جيجي بأنه «أحد أقوى المهاجمين على مر العصور وأفضل هداف في تاريخ المنتخب الوطني»، مشيداً بما قدَّمه «في نادي كالياري الذي شارك معه في 315 مباراة، وقاده للفوز الدوري الإيطالي (الوحيد الذي فاز به روسوبلو) في موسم 1969/70».

وأضاف: «لقد جعل مشجعي سردينيا (مقر كالياري) والمشجعين في جميع أنحاء إيطاليا يقعون في حبه بارتدائه القميص الأزرق (للمنتخب) كأنه جلده الثاني».

ولفت الاتحاد الإيطالي إلى أن ريفا «كان أول لاعب من كالياري يتم استدعاؤه للمنتخب الوطني، حيث ظهر لأول مرة في سن العشرين، وكان من بين أبطال الانتصار في كأس أوروبا 1968، وسجل هدفاً حاسماً للفوز باللقب القاري في النهائي مع يوغوسلافيا (2-0 حيث سجل الهدف الأول)».

وتابع: «أثبت نفسه بعد عامين، في نهائيات كأس العالم في المكسيك، وسجل هدفين في الدور ربع النهائي وهدفاً في مباراة القرن مع ألمانيا (4-3 في نصف النهائي)، وأسهم في قيادة إيطاليا الى المباراة النهائية التي خسرتها بعد ذلك أمام البرازيل (1-4)».

وأصيب ريفا بوعكة صحية، الأحد، في منزله، ونقل إلى المستشفى منذ ذلك الحين في كالياري، المدينة التي قضى فيها معظم مسيرته الكروية بين 1963 و1977 وقاد فريقها إلى اللقب المحلي عام 1970 بعدما بدأ مشواره الكروي في الدرجة الثالثة مع لينيانو (1962-1963)، قبل أن يخوض الموسم التالي في الدرجة الثانية مع فريقه الأبدي كالياري.

وخاض ريفا 397 مباراة بالمجمل خلال مسيرته مع لينيانو وكالياري الذي لعب معه في دوري الأضواء من 1964 حتى اعتزاله عام 1976، مسجلاً 213 هدفاً، بينها 156 في الدرجة الأولى.

وقال رئيس الاتحاد الايطالي غابرييلي غرافينا، في بيان: «رمز وطني حقيقي تركنا. جيجي ريفا جسَّد أسطورة الرجل الحر ولاعب كرة القدم الاستثنائي».

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   