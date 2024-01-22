خسارة دراماتيكية للبنان امام طاجيسكتان 1 - 2 تخرجه من كأس آسيا لكرة القدم

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انقلب الحلم اللبناني كابوسا في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة أمام طاجيسكتان في المرحلة الثالثة الأخيرة من الدور الأول لنهائيات كأس آسيا الـ 18 في كرة القدم التي تستضيفها قطر حتى للعاشر من شباط المقبل.

فقد خسر منتخب لبنان 1 - 2 (الشوط الاول 0 - 0)، عصر اليوم على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة الدوحة، بعد التقدم المبكر في بداية الشوط الثاني بهدف لباسل جرادي في الدقيقة 48.



إلا ان المنتخب أكمل بعشرة لاعبين من الدقيقة 54 بعد طرد قاسم الزين. وسجلت طاجيكستان اصابتي التعادل والفوز في الدقيقتين 81 و90 عبر برافيزون عمرييف ونور الدين خموركلوف، لتضيع على هذا الجيل من لاعبي منتخبنا الوطني تحقيق انجاز العبور الى الدور الثاني الاقصائي، دور خروج المغلوب، من مسابقة كأس آسيا لكرة القدم، بانتزاع المركز الثاني في المجموعة الاولى خلف قطر مستضيفة النسخة الـ 18 وحاملة اللقب في الامارات منذ اربعة أعوام.



وأنهى لبنان مسيرته في المركز الرابع للمجموعة برصيد نقطة واحدة من تعادل مع الصين سلبا 0 - 0 على ستاد الثمامة، بعد الخسارة افتتاحا امام قطر 0 - 3 في ستااد لوسيل.

وكان لبنان انتزع نقطتين في نسخة العام 2000 من تعادلين مع العراق 2 - 2 وتايلاند 1 - 1، بعد الخسارة افتتاحا امام ايران 0 - 4. فيما حقق الفوز في النسخة الماضية في مباراته الأخيرة على كوريا الشمالية 4 - 1، بعد خسارتين امام قطر والسعودية بنتيجة واحدة 0 - 2.