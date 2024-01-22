living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خسارة دراماتيكية للبنان امام طاجيسكتان 1 - 2 تخرجه من كأس آسيا لكرة القدم

22
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 انقلب الحلم اللبناني كابوسا في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة أمام طاجيسكتان في المرحلة الثالثة الأخيرة من الدور الأول لنهائيات كأس آسيا الـ 18 في كرة القدم التي تستضيفها قطر حتى للعاشر من شباط المقبل.

فقد خسر منتخب لبنان 1 - 2 (الشوط الاول 0 - 0)، عصر اليوم على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة الدوحة، بعد التقدم المبكر في بداية الشوط الثاني بهدف لباسل جرادي في الدقيقة 48.

إلا ان المنتخب أكمل بعشرة لاعبين من الدقيقة 54 بعد طرد قاسم الزين. وسجلت طاجيكستان اصابتي التعادل والفوز في الدقيقتين 81 و90 عبر برافيزون عمرييف ونور الدين خموركلوف، لتضيع على هذا الجيل من لاعبي منتخبنا الوطني تحقيق انجاز العبور الى الدور الثاني الاقصائي، دور خروج المغلوب، من مسابقة كأس آسيا لكرة القدم، بانتزاع المركز الثاني في المجموعة الاولى خلف قطر مستضيفة النسخة الـ 18 وحاملة اللقب في الامارات منذ اربعة أعوام.

وأنهى لبنان مسيرته في المركز الرابع للمجموعة برصيد نقطة واحدة من تعادل مع الصين سلبا 0 - 0 على ستاد الثمامة، بعد الخسارة افتتاحا امام قطر 0 - 3 في ستااد لوسيل.
وكان لبنان انتزع نقطتين في نسخة العام 2000 من تعادلين مع العراق 2 - 2 وتايلاند 1 - 1، بعد الخسارة افتتاحا امام ايران 0 - 4. فيما حقق الفوز في النسخة الماضية في مباراته الأخيرة على كوريا الشمالية 4 - 1، بعد خسارتين امام قطر والسعودية بنتيجة واحدة 0 - 2.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   