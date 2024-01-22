ريال مدريد يقلب الطاولة على ألميريا ويستعيد صدارة الليغا

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قلب ريال مدريد الطاولة على ضيفه ألميريا عندما حوّل تخلفه بثنائية نظيفة في الشوط الأول إلى فوز 3-2 في الوقت القاتل واستعاد الصدارة موقتاً، الأحد، في المرحلة الحادية والعشرين من الليغا.

وأنهى ألميريا الشوط الأول متقدماً بهدفين للبلجيكي لارجي رمزاني (1) وإدغار غونساليس (43)، وردّ ريال مدريد بثلاثية في الثاني عبر الإنجليزي جود بيلينغهام (56 من ركلة جزاء) والبرازيلي فينيسيوس جونيور (67) وداني كارفاخال (90+9).

وواصل ريال مدريد نتائجه الرائعة في الدوري محققاً فوزه الرابع توالياً والسادس عشر هذا الموسم، رافعاً رصيده إلى 51 نقطة، وعاد إلى الصدارة موقتاً بفارق نقطتين أمام جيرونا مفاجأة الموسم والذي يستضيف إشبيلية لاحقاً.

ودخل النادي الملكي الذي يملك مباراة مؤجلة، اللقاء تحت وقع صدمة فقدانه لقب مسابقة كأس الملك بخسارته أمام جاره أتلتيكو مدريد 2-4 بعد التمديد (الوقت الأصلي 2-2)، لكنه احتفل أمام أنصاره بلقب الكأس السوبر التي ظفر بها الأحد الماضي على حساب غريمه التقليدي برشلونة 4-1 في الرياض.

وحقق أوساسونا بدوره فوزاً صعباً على ضيفه خيتافي 3-2.

تقدم صاحب الأرض بهدفين لراوول غارسيا (9) وإيكر مونوس (31)، وردّ الضيوف بهدفين لبورخا مايورال (64) والصربي نيمانيا ماكسيموفيتش (68)، قبل أن يسجل خيسوس أريسو هدف الفوز لأوساسونا (80).

ويلعب لاحقاً ريال بيتيس مع برشلونة.