living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جنوب إفريقيا تستعيد توازنها بفوز كاسح على ناميبيا

22
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حسمت جنوب إفريقيا "دربي" جنوب القارة بعدما اكتسحت جارتها الشمالية ناميبيا 4-0 على ملعب أمادو كوليبالي في مدينة كورهوغو في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن الدور الأول لنهائيات كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.
وسجل بيرسي تاو (14 من ركلة جزاء) وثيمبا زواني (25 و41) وثابيلو ماسيكو (75) الأهداف.
 
وأنعش منتخب "بافانا بافانا" حظوظه في التأهل بعدما عوض خسارته أمام مالي 0-2 في الجولة الأولى فرفع رصيده إلى ثلاث نقاط خلف مالي المتصدرة بأربع نقاط والتي تعادلت مع تونس السبت 1-1، وتأتي ناميبيا ثالثة بثلاث نقاط أيضا والمنتخب التونسي رابعا بنقطة واحدة.
 
وفي الجولة الثالثة الأخيرة الأربعاء، تلعب جنوب إفريقيا مع تونس، ومالي مع ناميبيا.
 
وكان منتخب جنوب إفريقيا قد استهل البطولة بخسارة أمام مالي 0-2، بينما فجرت ناميبيا مفاجأة من العيار الثقيل بإسقاطها تونس بهدف نظيف محققة أول انتصار في تاريخها.
 
وضرب منتخب "بافانا بافانا" الساعي إلى لقبه القاري الثاني بعد 1996، بقوة مطلع الشوط الأول إذ سيطر على نحو كبير، مقابل اعتماد "المحاربين" على المرتدات السريعة، وأنقذ الحارس الجنوب إفريقي رانوين وليامس مرماه من تسديدة برينس تجيويزا (4).
 
وحصل المنتخب الجنوبي على ركلة جزاء احتسبها الحكم الجزائري يوسف غموح بعد الرجوع إلى حكم الفيديو المساعد "الفار" بداعي لمسة يد على المدافع الناميبي كينيدي أتومينيا، سجلها مهاجم الأهلي المصري تاو إلى يمين الحارس لويد جونيور كازابوار (14)، علما أنه كان أهدر ركلة جزاء ضد مالي.
 
وفرض لاعبو المدرب المخضرم البلجيكي هوغو بروس سيطرتهم، وأضافوا الهدف الثاني عبر مهاجم ماميلودي صنداونز زواني بتسديدة مميزة إلى يمين الحارس الناميبي مستثمرا مجهودا خارقا من زميله ثابيلو مورينا (25).
 
وأنقذ الحارس كازابوار مرماه بتصديه لتسديدة إيفيدنس ماكغوبا بعد راوغ عدة مدافعين ناميبيين (32).
 
وأضاف زواني هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب "بافانا بافانا" بعدما استلم تمريرة ماكغوبا فراوغ مدافعين وأطلق تسديدة قوية ارتدت من القائم إلى الشباك (41).
 
وأجرى مدرب ناميبيا كولن بنجامين تغييرات لربما يحقق فريقه العودة إلى اللقاء، إلا أن خطورة الجنوب إفريقيين تواصلت.
 
وتمكن ثابيلو ماسيكو بعد أقل من خمس دقائق من دخوله بديلا لزواني من تسديدة قريبة، من إضافة الرابع إثر هجمة منسقة قادها موكوينا (75).
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   