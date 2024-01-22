كلوب يعلق على "عودة صلاح".. ويثير التكهنات

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قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، الأحد، إنه من المنطقي أن يعود محمد صلاح قائد منتخب مصر إلى النادي الإنجليزي لاستكمال برنامج إعادة التأهيل بعد إصابته خلال المشاركة في كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

وتعرض مهاجم ليفربول لإصابة عضلية قبل نهاية الشوط الأول في مباراة المجموعة الثانية أمام غانا، الخميس الماضي، في أبيدجان.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم إنه يتوقع غيابه عن المباراتين التاليتين إذا ضمن الفريق التأهل لمرحلة خروج المغلوب.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي عقب الفوز برباعية على بورنموث بشأن مدى إمكانية عودة صلاح لمرسيسايد قال كلوب في تصريحات نقلها موقع النادي على الإنترنت: "هذه هي الخطة. إذا كان هذا قد تقرر بنسبة 100 بالمئة فلا أعلم، لكن هذه هي الخطة.

وتابع: "مهما كانت مدة غيابه، أعتقد أن الجميع ربما يرى أنه من المنطقي أن يقوم بإعادة التأهيل معنا أو مع فريقنا. هذه هي الخطة".

وأضاف: "تحدثت معه مباشرة بعد المباراة في الليلة التي حدثت فيها الإصابة تقريبا. ومنذ ذلك الحين وهو على اتصال بطبيبنا. أبلغني الطبيب بالخبر، لذلك أعتقد أنه سيعود".

وحول ما إذا كان صلاح يمكن أن يشارك مرة أخرى مع مصر خلال كأس الأمم الإفريقية، قال كلوب: "أنا لست طبيبا. أود أن أقول إنه إذا تأهلت مصر للنهائي وكان جاهزا قبل النهائي، فربما نعم. ولم لا؟

وكان صلاح، الذي خاض 96 مباراة دولية، ضمن منتخب مصر الذي خسر من الكاميرون في المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية 2017 في الغابون، وخسر اللقب مرة أخرى في النسخة الماضية التي أقيمت في الكاميرون قبل عامين، حين تفوقت السنغال بركلات الترجيح.