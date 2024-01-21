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منتخب لبنان يأمل العبور الى الدور الثاني في كأس آسيا على حساب طاجيكستان

21
JANUARY
2024
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يأمل منتخب لبنان تحقيق انجاز غير مسبوق في مسابقة كأس آسيا لكرة القدم، ببلوغ الدور الاقصائي في النسخة ال18 التي تستضيفها قطر، عندما يلتقي طاجيكستان الخامسة والنصف عصر غد الاثنين بتوقيت بيروت على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة الدوحة، في ختام المرحلة الثالثة من الدور الاول للمجموعة الاولى.

الفوز يضع لبنان في دور ال16، في مشاركته الثالثة في النهائيات، بعد اولى باستضافة المسابقة العام 2000 جمع فيها نقطتين من تعادلين امام العراق 2 - 2 وتايلاند 1 - 1، وثانية في الامارات 2019 حقق فيها فوزا اول على كوريا الشمالية 4 - 1 في الشارقة. في حين انتزع نقطة في النهائيات الحالية بتعادله مع الصين سلبا 0 - 0 في المرحلة الثانية على ستاد الثمامة، بعد سقوطه افتتاحا امام قطر حاملة اللقب 0 - 3 على ستاد لوسيل.

يبحث منتخبنا عن هز الشباك في النسخة الحالية. والتعادل يمكن ان يؤهله للدور الثاني من بوابة صاحب افضل مركز ثالث (بطاقة تمنح لاربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، وترافق الاول والثاني من كل مجموعة.

وطنية
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