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صحيفة: "اجتماع زووم" ينقل مورينيو لتدريب فريق سعودي

19
JANUARY
2024
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ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن نادي الشباب السعودي اتفق شفهيا مع البرتغالي خوسيه مورينيو لتسلم مهمة تدريب الفريق.
 
وشددت الصحيفة على أن لجنة الاستقطابات التابعة لرابطة دوري المحترفين السعودي أعطت الموافقة على التعاقد مع أسطورة التدريب البرتغالية البالغ 60 عاما.
 
وبحسب "الشرق الأوسط" فإن المدير الرياضي في نادي الشباب دومينكو تيتي اجتمع مع مورينيو عبر منصة "زووم" أمس الخميس لنحو ساعة وأعطى الأخير موافقته على التدريب وتوقع أن يصل العاصمة الرياض خلال الأيام القليلة المقبلة في حال تمت المفاوضات النهائية وفقا لخطط إدارة نادي الشباب.
 
وابلغ مورينيو نادي الشباب أنه يعرف جيدا المشروع الرياضي السعودي وأنه على اطلاع تام بتفاصيله العميقة وأنه سيقدم خطة موسعة لإعادة الشباب إلى منصات التتويج من خلال تعزيز صفوف الفريق بلاعبين عالميين في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
 
وأعلن نادي روما تاسع الدوري الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء الماضي إقالة مدربه البرتغالي مورينيو المدرب السابق لأندية تشلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وريال مدريد الاسباني وإنتر ميلان، على إثر النتائج المخيبة آخرها الخسارة أمام ميلان 1-3 في الدوري.
روسيا اليوم
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