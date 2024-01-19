كأس آسيا: الإمارات بعشرة لاعبين تتعادل مع فلسطين

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تعادل المنتخب الإماراتي لكرة القدم 1-1، مع منتخب فلسطين على استاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس آسيا لكرة القدم، والمقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 24 منتخبا.

وأضاف المنتخب الإماراتي النقطة الرابعة إلى رصيده، فيما رفع منتخب فلسطين رصيده إلى نقطة واحدة.

وافتتح المنتخب الإماراتي التسجيل بالدقيقة 23 من كرة رأسية لسلطان عادل، وأدرك منتخب فلسطين التعادل بالدقيقة 50 من هدف عكسي عن طريق اللاعب بدر ناصر بالخطأ في مرماه .

وتصدى حارس المرمى الإماراتي خالد عيسى لركلة جزاء في الدقيقة 39، نفذها تامر صيام لاعب المنتخب الفلسطيني، في نفس الكرة التي أشهر فيها حكم اللقاء البطاقة الحمراء للاعب خليفة الحمادي.

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء 23 يناير الجاري، حيث تلتقي هونغ كونغ مع فلسطين على استاد عبد الله بن خليفة، وإيران مع الإمارات على استاد المدينة التعليمية.

وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الأحد فوز إيران على فلسطين 4-1 على استاد المدينة التعليمية، والإمارات على هونغ كونغ 3-1 على استاد خليفة الدولي.

ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.