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بعد تعادل مصر وغانا.. تقارير توضح طبيعة إصابة صلاح

19
JANUARY
2024
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انتهت مباراة مصر وغانا ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار، بالتعادل 2-2، في لقاء مثير شهد خروج جناح ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب المصري محمد صلاح مصابا.
 
وسقط صلاح (31 عاما) بعد التحام مع مدافعي غانا، وظل مستلقيا على الأرض لدقائق ليخرج بعدها متألما وهو يمسك العضلة الخلفية لفخذه.
 
وجاء التشخيص المبدئي لإصابة صلاح من جانب الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب "الفراعنة"، بشد في العضلة الخلفية، على أن يتم حسم الموقف بشكل نهائي، بعد إجراء أشعة على مكان الإصابة لمعرفة درجة الشد على أمل أن تكون مجرد إجهاد ولا تصل إلى مرحلة التمزق في العضلة، وفقما ذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية.
 
من جانبه نقل موقع "المصري اليوم" عن مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر قوله "شعر صلاح بآلام خفيفة في العضلة الخلفية. إصابة لم تكن تمنعه من استكمال المباراة، لكن الجهاز الطبي فضل خروجه حتى لا تتفاقم الإصابة".
 
وأضاف المصدر: "إصابة صلاح بسيطة واللاعب سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة الرأس الأخضر المقبلة، ولكن سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل الاطمئنان عليه".
 
ونقل موقع "اليوم السابع" عن صحيفة "ذا أثلتيك" الرياضية، قولها إن إصابة صلاح التي خرج على إثرها من اللقاء أمام غانا، هي في العضلة الخلفية للاعب.
 
وبنتيجة لقاء مصر وغانا، رفع منتخب "الفراعنة" رصيده إلى نقطتين، بينما حصد منتخب غانا أول نقطة له في المجموعة، علما أن مصر سجلت عن طريق عمر مرموش في الدقيقة 69 ومصطفى محمد في الدقيقة 74، بينما سجل محمد قدوس هدفي الفريق المنافس.
 
ويختتم منتخب مصر مبارياته في الدور الأول بمواجهة الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل، حيث بات مطالبا بالفوز إذا أراد الصعود رسميا لدور الـ16 فيما تلعب غانا مع موزمبيق في نفس الجولة.
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