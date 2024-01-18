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كتب النائب سيمون ابي رميا عبر منصة إكس: "مبروك لابطال لبنان في الفئات العمرية في السباحة الذين ابدعوا في البطولة العربية للألعاب المائية في قطر.

اذ تُوّج منتخب لبنان للسباحة بلقبي بطولة فئتَي 13-14 سنة للفتيات و15-16 سنة للفتيات.

وجمع سبّاحو وسباحات لبنان 55 ميدالية في مختلف السباقات التي خاضوها، فأحرزوا 24 ذهبية بالتساوي مع منتخب الجزائر، و16 ميدالية فضية و15 ميدالية برونزية.

وحل الفريق اللبناني ثانياً في الحصيلة النهائية وحصل على الميدالية الفضية من بين ١٤ دولة شاركت في البطولة.

بالرغم من عدم اتمام بناء المسبح الاولمبي ( لجنة تقصي الحقائق النيابية تتابع عملها ) بالاضافة الى غياب البنية التحتية الرياضية بشكل عام، يختزن لبنان طاقات رياضية ترفع علمنا في المحافل الدولية. "