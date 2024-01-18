دورة تدريبية لمدربي الكونغ فو في أسلوب الساندا

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أقام الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو دورة تدريبية للمدربين باسلوب الـ"ساندا" في مجمّع "كوزبيس"-اليرزة والتي تندرج في اطار روزنامته السنوية لعام 2024 .

أشرف على الدورة رئيس الاتحاد الدكتور جورج نصير وأمين السر بسام نهرا ومن تنظيم رئيس لجنة المدربين فارس الخوري.

حاضر في الدورة مدرب المنتخب الوطني ريان مرعب وساعده المدرب شادي ميلان.

وحضر رئيس لجنة الكيندا المدرب باتريك بلعه وأكثر من 40 مدرب مثلوا النوادي اللبنانية من جميع المناطق .

واوضح نصير أن الهدف هو الأطلاع على التقنيات والقوانين الحديثة في ظل التطور الدولي للعبة ولأن لبنان أصبح الرقم الصعب بين الدول بعد حلوله في المركز الثالث عالمياً في بطولة العالم التي اقيمت في الولايات المتحدة في أواخر العام الفائت .وتابع "علينا أن نحافظ على هذا المستوى الدولي ".

وقال نهرا من جهته "أن هذه الدورة تهدف أيضاً الى تنظيم دخول المدربين خلال النشاطات الاتحادية وخاصة" في المباريات وتخفّف من الاعتراضات عندما يكون المدرب مطلع أكثر على القوانين والتعليمات الحديثة،وسوف تتبع بدورات ليصار الى أمتحان وتصنيف في الدرجات" .

بدوره قال مرعب" سوف أنقل خبراتي الدولية للحضور والطريقة التي نتبعها لوصول اللاعب اللبناني الى العالمية مع الشرح المفصل لكيفية تسجيل النقاط في أسلوب الساندا الذي يعتمد على احتساب النقاط والطرق للفوز بتقنيات عالية".

بعدها تم توزيع بطاقات التعريف على المدربين التي تخولهم المشاركة بصفة مدرب معترف به من الاتحاد .