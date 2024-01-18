living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دورة تدريبية لمدربي الكونغ فو في أسلوب الساندا

18
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أقام الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو دورة تدريبية للمدربين باسلوب الـ"ساندا" في مجمّع "كوزبيس"-اليرزة والتي تندرج في اطار روزنامته السنوية لعام 2024 .
 
أشرف على الدورة رئيس الاتحاد الدكتور جورج نصير وأمين السر بسام نهرا ومن تنظيم رئيس لجنة المدربين فارس الخوري.
 
حاضر في الدورة مدرب المنتخب الوطني ريان مرعب وساعده المدرب شادي ميلان. 
 
وحضر رئيس لجنة الكيندا المدرب باتريك بلعه وأكثر من 40 مدرب مثلوا النوادي اللبنانية من جميع  المناطق . 
 
واوضح نصير  أن الهدف هو الأطلاع على التقنيات والقوانين الحديثة في ظل التطور الدولي للعبة ولأن لبنان أصبح الرقم الصعب بين الدول بعد حلوله  في المركز الثالث عالمياً  في بطولة العالم التي اقيمت في الولايات المتحدة  في أواخر العام الفائت .وتابع  "علينا أن نحافظ على هذا المستوى الدولي ".
 
وقال نهرا من جهته "أن هذه الدورة تهدف أيضاً  الى تنظيم دخول المدربين خلال النشاطات الاتحادية وخاصة" في المباريات وتخفّف من الاعتراضات عندما يكون المدرب مطلع أكثر على القوانين والتعليمات الحديثة،وسوف تتبع بدورات ليصار الى أمتحان وتصنيف في الدرجات"  .
 
بدوره  قال مرعب"  سوف أنقل خبراتي الدولية للحضور والطريقة التي نتبعها لوصول اللاعب  اللبناني الى العالمية مع الشرح المفصل لكيفية تسجيل النقاط في أسلوب الساندا الذي يعتمد على احتساب النقاط  والطرق للفوز بتقنيات عالية".
 
بعدها تم توزيع بطاقات التعريف على المدربين  التي تخولهم المشاركة بصفة مدرب معترف به من الاتحاد . 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   