من أجل مبابي.. ريال مدريد يفكر في "ما لا يمكن تصوره"

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كشفت تقارير إعلامية، الأربعاء، أن ريال مدريد الإسباني يخطط لـ"صفقة مفاجئة"، بهدف التعاقد مع كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن النادي الملكي قد يضطر إلى التخلص من لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور لتمويل صفقة النجم الفرنسي، الذي طالما سعى ريال مدريد إلى ضمه.

وأضافت أن لاعب باريس سان جرمان الفرنسي قد يصل إلى مدريد في صفقة انتقال مجانية، لكن بأجر ضخم قدره 760 ألف دولار في الأسبوع.

وتابعت أن "الراتب السنوي لللاعب البالغ من العمر 25 عاما سيصل إلى نحو 38 مليون دولار أميركي، و190 مليون دولار كقيمة العقد الكاملة مع الريال".

ونتيجة لذلك، تقول "سبورت" إن مسؤولي الريال "قد يفكرون في ما لا يمكن تصوره، وهو بيع فينيسيوس، في حال تلقى عرضا مناسبا".

وتشير الصحيفة إلى أن العرض المناسب قد يأتي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي سيتلقى دعما كبيرا من مجموعة "INEOS" التابعة للملياردير البريطاني السير جيم راتكليف، بعد أن يتم التصديق على استثماره من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعتقد أن إدارة "الشياطين الحمر" على استعداد لدفع 130 مليون جنيه إسترليني (165 مليون دولار) مقابل خدمات البرازيلي البالغ من العمر 23 عاما.