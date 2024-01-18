الركراكي يكشف أسباب فوز المغرب "الكاسح" على تنزانيا

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علّق مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، على أداء "أسود الأطلس" في المباراة أمام تنزانيا بالجولة الأولى ضمن المجموعة السادسة بكأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار.

وعبّر الركراكي عن رضاه بعد فوز لاعبيه بنتيجة 3-0 أمام تنزانيا، حيث قال في مؤتمر صحفي بعد المباراة: "المباريات الأولى صعبة دائما. لم يكن هذا سهلا بسبب الرطوبة. احترمنا المنتخب التنزاني، والروح المعنوية لمجموعتنا كانت جيدة".

وأضاف: "أردنا التسجيل بسرعة. كانت لدينا بعض الفرص لكن الهدف جاء من كرة ثابتة. لقد بذلنا قصارى جهدنا لافتتاح باب التسجيل. في بعض الأحيان خلال الشوط الثاني، وافقنا على عدم امتلاك الكرة. ونجحنا في تسيير المباراة كمنتخب كبير".

وأوضح المدرب المغربي، أنه تعلم من المباريات الأولى للبطولة: "خوضنا آخر المباريات سمح لنا بمشاهدة مباريات المنتخبات الأخرى، وخاصة من أجل عدم ارتكاب نفس الأخطاء. لاحظنا أن معظم المنتخبات سقطت بدنيا في الشوط الثاني. لقد عملنا على ذلك للحفاظ على الجانب البدني مناسبا"، حسبما نقل موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي سيواجه في المباراة المقبلة، منتخب الكونغو الديمقراطية، يوم الأحد القادم.