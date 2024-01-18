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غموض بشأن مشاركة محمد قدوس مع غانا.. ومدرب مصر يعلق

18
JANUARY
2024
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قال مدرب منتخب غانا كريس هيوتون إنه سيترك الأمر لآخر لحظة ممكنة قبل أن يقرر ما إذا كان اللاعب النجم محمد قدوس جاهزا بما يكفي لمواجهة مصر في المباراة الحاسمة المحتملة بكأس الأمم الإفريقية، الخميس.
 
انضم قدوس (23 عاما) إلى تشكيلة غانا في وقت متأخر بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال فوز وست هام 2-صفر على أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 28 ديسمبر.
 
وتابع هيوتون الأربعاء: "سنواصل تقييمه... لدينا اليوم وصباح الغد للتقييم. لقد تدرب في الأيام القليلة الماضية، لكننا سنقيمه، كما أقول".
 
بدون قدوس، منيت غانا بهزيمة مفاجئة 2-1 أمام الرأس الأخضر (كاب فيردي) في مباراتها الافتتاحية بكأس الأمم الإفريقية، ما جعل الفريق تحت ضغط فيما تبقى من مبارياته بالمجموعة الثانية.
 
وتعادلت مصر مع موزمبيق 2-2 في مباراتهما الافتتاحية، ما دفع مدرب مصر روي فيتوريا إلى وصف مباراة الخميس ضد غانا على ملعب فيليكس هوفويت بواني في أبيدجان بأنها "نهائية" لفريقه.
 
ويضمن الفريقان الأولان فقط في كل مجموعة التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب.
 
وقال فيتوريا إنه يأمل أن يتمكن قدوس من اللعب.
 
وأوضح المدرب البرتغالي: "أعتقد أنه من الجيد للبطولة أن يلعب أفضل اللاعبين جميع المباريات. بالطبع، إنه لاعب رائع.. إنه يؤدي بشكل جيد في الدوري الإنجليزي الممتاز.. إذا كان يلعب فحسنا، عليك السيطرة عليه. لكن ليس هو فقط، لأن منتخب غانا فريق جيد جدا وجميع اللاعبين جيدون. ونعتقد أن اللاعب (قدوس) سيلعب (المباراة)".
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