السعودية تقلب الطاولة على عُمان في الوقت القاتل

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قلب المنتخب السعودي الطاولة على نظيره العماني 2-1، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في نهائيات كأس آسيا.

ثنائية "الأخضر" حملت توقيع عبد الرحمن غريب (78) و على البليهي 90+7، فيما سجل لسلطنة عمان صلاح اليحياني من ضربة جزاء (14)

وكانت تايلاند قد تغلبت على قيرغيزستان 2-0 في وقت سابق من يوم الثلاثاء، ضمن المجموعة ذاتها، فتصدرت المجموعة بفارق الاهداف عن السعودية.

ودخل المنتخب السعودي الفائز باللقب 3 مرات آخرها عام 1996، المباراة في اجواء غير مريحة بعد نشوب أزمة بين اللاعبين المستبعدين من تشكيلة "الصقور الخضر" والمدرّب الإيطالي وبرتو مانشيني.

ووجّه المدرب الإيطالي لهم انتقادات حادة، متهماً اياهم برفض تمثيل بطل آسيا ثلاث مرات وابرزهم قائد المنتخب المخضرم السابق سلمان الفرج، ظهير ايمن النصر سلطان الغنام والحارس نواف العقيدي، لكن هؤلاء رفضوا رفضا قاطعا مزاعم المدرب مؤكدين بأنهم سيكشفون الحقيقة في وقت لاحق