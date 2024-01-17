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مفاجأة أستراليا المفتوحة.. أندرييفا "الصغيرة" تسحق أنس جابر

17
JANUARY
2024
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مُنيت التونسية أنس جابر، المصنفة سادسة، بخسارة ساحقة في الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى، أمام الروسية اليافعة ميرا أندرييفا البالغة 16 عاماً 0-6 و2-6.
 
كما ودّعت حاملة اللقب السابقة الدنماركية كارولين فوزنياكي أمام الروسية الشابة الأخرى ماريا تيموفييفا بثلاث مجموعات 1-6، 6-4، 6-1.
 
في المقابل، لم يواجه الإيطالي يانيك سينر والأسترالي أليكس دي مينور والأميركية كوكو غوف والتشيكية باربورا كرايتشيكوفا أي مشاكل للتأهل.
 
ونجحت أندرييفا، المصنفة 47 عالمياً، في تقديم عرض كبير لتهزم جابر (29 عاماً) صاحبة الوصافة في 3 بطولات كبرى، تحت سقف مغلق على ملعب "رود ليفر أرينا" في مباراة دامت 54 دقيقة فقط.
 
وقالت أندرييفا بعد المباراة "كانت على الأرجح المباراة الأفضل لي الاطلاق".
 
وأضافت اللاعبة، التي برزت في ميدان المحترفات بعد بلوغها الدور الرابع من بطولة ويمبلدون العام الماضي "في المجموعة الاولى، لم اتوقع ان العب بهذا الشكل الجيد. المجموعة الثانية لم تكن سيئة ايضاً. لذا، نعم، بالنسبة الي كانت مباراة مذهلة".
 
وضربت أندرييفا موعدا مع الفرنسية ديان باري في الدور الثالث.
 
من جهة أخرى، قدّمت تيموفييفا، 20 عامًا، اداء لا يقل شأنا بمواجهة بطلة نسخة 2018 فوزنياكي مظهرة قوة كبيرة.
 
وقالت تيموفييفا بعد المباراة: "كان شرفاً كبيراً أن ألعب هنا بمواجهة كارولين اليوم. أنا أكثر من سعيدة ولا أستطيع أن أطلب أكثر".
 
وتأخرت انطلاقة العديد من المباريات في الملاعب المفتوحة بسبب الأمطار.
 
وحقّقت بطلة الولايات المتحدة المفتوحة كوكو غوف، المصنفة رابعة، الفوز على حساب مواطنتها كارولين دوليهايد 7-6 (2/7) و6-2.
 
كما تفوّقت كرايتشيكوفا على الألمانية تامارا كورباتش بمجموعتين 6-2، 6-2.
 
وكان الإيطالي سينر، المصنف رابعاً، من بين اللاعبين المحظوظين أن يضعهم جدول المباريات في ملعب ذات سقف متحرك، ولم يهدر أي وقت في سعيه لإحراز باكورة ألقابه الكبرى بتخطيه الهولندي يسبر دي يونغ 6-2 و6-2 و6-2.
 
وسيواجه سينر في الدور المقبل الأرجنتيني سيباستيان بايس.
 
وتابع دي مينور حمل آمال الأستراليين في البطولة بنجاح وحقّق فوزا سهلا على حساب الإيطالي ماتيو أرنالدي 6-3 و6-0 و6-3.
 
وتتجه الأنظار في وقت لاحق عندما يستأنف الصربي نوفاك ديوكوفيتش الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة 10 مرات مشواره في البطولة بمواجهة الأسترالي أليكسي بوبيرين.
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