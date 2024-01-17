بتهمة التشهير.. بنزيمة يقدم شكوى رسمية ضد وزير داخلية فرنسا

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تقدم المهاجم المخضرم كريم بنزيمة الثلاثاء بشكوى ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بتهمة التشهير، وذلك بعدما قال الأخير إن نجم ريال مدريد الإسباني السابق والاتحاد السعودي الحالي على صلة بجماعة "الإخوان" الإرهابية.

وانتقد دارمانان، اليميني الطامح للوصول الى رئاسة الجمهورية، بنزيمة بعدما نشر المهاجم الدولي السابق الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب عام 2022 على موقع "إكس" في منتصف أكتوبر الماضي رسالة داعمة لسكان غزة، ضحايا "القصف الظالم" الذي نفذته إسرائيل، حسب قوله ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر الفائت.

وقال بنزيمة "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذي يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لم يستثن النساء ولا الأطفال".

ورأى وزير الداخلية أنه يمكن تفسير هذا الموقف بعلاقات بنزيمة بجماعة "الإخوان".

وأفاد دارمانان في تصريح لقناة "سي نيوز" مثيرا عاصفة على شبكات التواصل الاجتماعي "كريم بنزيمة لديه علاقة، كما نعلم جميعا، سيئة السمعة، مع جماعة الإخوان".

شكوى بنزيمة

• في الشكوى التي تقدم بها المحامي هوغ فيجييه نيابة عن بنزيمة واطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، رأى مهاجم الاتحاد أن تصريحات دارمانان "تقوّض" شرفه وسمعته.

• شدد بنزيمة أنه "لم يكن لدي أدنى صلة بجماعة الإخوان، ولا علم له بأي شخص يدعي أنه عضو فيها".

• بنزيمة أضاف: "أدرك الى أي مدى يتم استخدامي، بسبب سمعتي، في ألعاب سياسية، وهي أكبر فضيحة نظرا إلى أن الأحداث الدرامية التي وقعت منذ 7 أكتوبر تستحق شيئا مختلفا تماما عن هذا النوع من التصريحات".

• في أكتوبر، قال دارمانان إن ليس لديه "أي شيء ضد" بنزيمة لكن ما "يُذهِل" أن لاعب كرة القدم لم ينشر أي تعليق دعما للإسرائيليين الذين قتلوا في هجوم "حماس".

• تم تقديم الشكوى ضد وزير الداخلية إلى محكمة العدل، وهي المحكمة الفرنسية الوحيدة المخولة محاكمة أعضاء الحكومة على الجرائم المرتكبة أثناء ممارسة واجباتهم.