living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مانشستر يونايتد يحسم موقفه من ضم بنزيما

16
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية، بأن إدارة فريق مانشستر يونايتد استبعدت فكرة التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وسبق أن ذكرت تقارير أن بنزيما مرشح للانضمام إلى صفوف "الشياطين الحمر" خلال يناير، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

ولكن صحيفة "ميرور"، أشارت إلى أن مسؤولي فريق مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر"، لم يتواصلوا مع ممثلي بنزيما (36 عاما) بشأن الانتقال إلى "أولد ترافورد"، بسبب عمره وراتبه الذي يقدر بـ86 مليون جنيه إسترليني في الموسم.

ويرغب مانشستر يونايتد في التعاقد مع مهاجم على سبيل الإعارة هذا الشهر، حيث يعد فريق المدرب الهولندي تين هاج من بين الأقل تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 24 هدفا فقط خلال مباراة.

ويتعرض بنزيما لانتقادات من قبل الصحافة والجمهور في السعودية بسبب تراجع مستواه خلال الموسم الحالي، إضافة إلى الخروج المبكر "للعميد" من بطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية.

وأثار غياب كريم بنزيما عن تدريبات نادي اتحاد جدة يوم الجمعة الماضي، الجدل بعد عودة الفريق من الإجازة، ودخوله في معسكر تدربيبي منذ يومين في مدينة دبي الإماراتية من دون المهاجم الفرنسي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   