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ميسي أفضل لاعب في جوائز "ذا بيست" المقدمة من الفيفا

16
JANUARY
2024
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نال ليونيل ميسي قائد الأرجنتين المتوج بكأس العالم 2022 لكرة القدم جائزة أفضل لاعب خلال حفل توزيع جوائز "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي (الفيفا) عن عام 2023.
 
وتفوق ميسي خلال الحفل السنوي المقام في لندن على النرويجي إرلينج هالاند والفرنسي كيليان مبابي.
 
وكان ميسي فاز بالجائزة في 2022 بعد قيادة بلاده للمجد في كأس العالم وحصد لقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان رفقة زميله مبابي بعد هذا النجاح قبل أن ينتقل للدوري الأميركي للمحترفين مع إنتر ميامي.
 
وفاز الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بجائزة أفضل مدرب.
 
وتفوق جوارديولا على سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان ولوتشيانو سباليتي مدرب نابولي السابق.
 
وفاز جوارديولا مع سيتي بثلاثية الدوري الإنجليزي والكأس ودوري أبطال أوروبا والذي جاء على حساب إنتر.
 
ونجح سباليتي في قيادة نابولي للفوز بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لأول مرة منذ ‭‭33‬‬ عاما.
 
وقال جوارديولا ردا على سؤال عن شعوره بالفارق بين الفوز بجوائز مع برشلونة وسيتي "برشلونة نادي القلب بالنسبة لي.
 
"كل ما فزت به جاء بفضل برشلونة. برشلونة جزء من حياتي لكن مانشستر سيتي يحمل مذاقا خاصا. تغير الوضع كثيرا في النادي عنه قبل 20 عاما. الفوز بالثلاثية مع مانشستر سيتي أمر رائع".
 
وأضاف "تمضية الوقت مع اللاعبين أكبر جائزة أحصل عليها كمدرب".
 
جوائز "ذا بيست" 2022.. التتويج بكأس العالم حسم كل شيء
 
 
وفازت سارينا فيخمان مدربة منتخب إنجلترا للسيدات بجائزة أفضل مدربة.
 
وقادت فيخمان منتخب إنجلترا للوصول لنهائي بطولة كبرى مجددا قبل خسارة نهائي كأس العالم للسيدات أمام إسبانيا.
 
وتفوقت فيخمان على جوناتان جيرالديز الذي قاد برشلونة للفوز بلقب الدوري الإسباني والاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا مع تلقي الفريق لخسارة واحدة فقط في كل المسابقات على مدار الموسم.
 
كما تفوقت فيخمان على إيما هايس مدربة تشيلسي التي قدمت موسما ناجحا آخر قادت فيه الفريق للفوز بالدوري الإنجليزي للسيدات وكأس الاتحاد الإنجليزي.
 
وفاز البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي بجائزة أفضل حارس مرمى بعد تفوقه على ياسين بونو حارس المغرب ونادي الهلال السعودي وتيبو كورتوا حارس ريال مدريد ومنتخب بلجيكا.
 
وقال إيدرسون "السعادة لا تسعني بالفوز بكل هذه الألقاب والجوائز، وكل الشكر لعائلتي وزملائي".
 
وفازت ماري إيربس حارسة مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا بجائزة أفضل حارسة مرمى بعد تفوقها على ماكينزي أرنولد حارسة وست هام ومنتخب أستراليا وكاتا كول حارسة برشلونة ومنتخب إسبانيا.
 
ونالت إيربس جائزة أفضل شخصية رياضية لهذا العام من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي.سي).
 
وساعدت إيربس إنجلترا في الوصول إلى نهائي كأس العالم في أستراليا وأنقذت ركلة جزاء في الهزيمة 1-صفر أمام إسبانيا.
 
وأختيرت اللاعبة البالغة من العمر 30 عاما أفضل حارسة مرمى في البطولة لتحصل على جائزة القفاز الذهبي بعدما تلقت شباكها أربعة أهداف فقط.
 
وفاز البرازيلي جيليرمي مادروجا بجائزة بوشكاش لأجمل هدف.
 
كما فاز منتخب البرازيل بجائزة الفيفا للروح الرياضية بعد ارتدائه القمصان السوداء للتضامن مع لاعبه فينيسيوس جونيور عقب تعرضه للعنصرية في الملاعب الإسبانية.
 
وجاء اختيار أفضل تشكيلة للرجال على النحو التالي:
 
في حراسة المرمى: تيبو كورتوا
 
مدافعون: كايل ووكر - جون ستونز - روبن دياز
 
لاعبو الوسط: جود بلينجهام - برناردو سيلفا - كيفن دي بروين
 
مهاجمون: إرلينج هالاند - كيليان مبابي - ليونيل ميسي - فينسيوس جونيور
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