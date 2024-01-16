كأس آسيا.. رباعية نشامى الأردن تسجل "الفوز العربي الأكبر"

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ضرب المنتخب الأردني بقوّة في أول ظهور له في بطولة كأس آسيا قطر 2023 بفوزه الكبير على ماليزيا برباعية نظيفة، مساء الاثنين، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.

وأطبق النشامى سيطرتهم على المباراة منذ دقائقها الأولى ونجحوا في هز الشباك الماليزية مبكرا، عندما افتتح محمود المرضي باب التسجيل في الدقيقة 12 قبل أن يضيف نجم نادي مونبلييه الفرنسي موسى التعمري الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 18 ومحمود المرضي الثالث في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة 85 من عمر اللقاء، اختتم النشامى النتيجة بهدف رابع رائع أحرزه التعمري عندما خدع الحارس الماليزي بكرة ساقطة من خارج منطقة الجزاء.

وانفرد المنتخب الأردني بصدارة المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب كوريا الجنوبية الذي حقق الفوز 3-1 على البحرين في وقت سابق من اليوم.

ويخوض منتخب الأردن مواجهة قوية أمام كوريا الجنوبية يوم السبت المقبل في صراع على صدارة المجموعة الخامسة، فيما يلعب منتخب البحرين مع ماليزيا في نفس اليوم.