living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كأس آسيا.. رباعية نشامى الأردن تسجل "الفوز العربي الأكبر"

16
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
ضرب المنتخب الأردني بقوّة في أول ظهور له في بطولة كأس آسيا قطر 2023 بفوزه الكبير على ماليزيا برباعية نظيفة، مساء الاثنين، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.
 
وأطبق النشامى سيطرتهم على المباراة منذ دقائقها الأولى ونجحوا في هز الشباك الماليزية مبكرا، عندما افتتح محمود المرضي باب التسجيل في الدقيقة 12 قبل أن يضيف نجم نادي مونبلييه الفرنسي موسى التعمري الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 18 ومحمود المرضي الثالث في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.
 
وفي الدقيقة 85 من عمر اللقاء، اختتم النشامى النتيجة بهدف رابع رائع أحرزه التعمري عندما خدع الحارس الماليزي بكرة ساقطة من خارج منطقة الجزاء.
 
وانفرد المنتخب الأردني بصدارة المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب كوريا الجنوبية الذي حقق الفوز 3-1 على البحرين في وقت سابق من اليوم.
 
ويخوض منتخب الأردن مواجهة قوية أمام كوريا الجنوبية يوم السبت المقبل في صراع على صدارة المجموعة الخامسة، فيما يلعب منتخب البحرين مع ماليزيا في نفس اليوم.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   