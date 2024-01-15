البطولة العربية للسباحة: 55 ميدالية ملوّنة للبنان ولقبا 13 -14 سنة و15-16 للاناث

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تألق منتخب لبنان للسباحة المشارك في البطولة العربية للألعاب المائية في العاصمة القطرية الدوحة، وتوّج إنجازه بإحرازه لقبي بطولة فئتي 13-14 سنة للفتيات و15-16 سنة للفتيات، فيما كان لقب بطولة الفتيان 13-14 سنة لتونس و15-16 سنة لقطر، وأحرزت الجزائر بطولة فئة 17-18 سنة للشباب والشابات.

وجمع سباحو وسباحات لبنان 55 ميدالية في مختلف السباقات التي خاضوها، فأحرزوا 24 ذهبية بالتساوي مع منتخب الجزائر، و16 ميدالية فضية و15 ميدالية برونزية، إضافة الى رقم قياسي جديد في البطولة سجل باسم تيا عبيد في سباق 50 متر صدر لفئة 13-14 سنة بزمن قدره 33:39 ثانية. وكانت عبيد أحرزت في اليوم الثالث للبطولة، ذهبية سباق 100 متر صدر بـ 1:15:31 دقيقة، وكانت ذهبية أيضاً للين الحاج في سباق 100 متر صدر لفئة 15-16 سنة 1:11:32 دقيقة. وأضافت لين الحاج ذهبية للبنان في سباق 200 متر متنوع بـ 2:25:26 دقيقتان، وكانت فضية السباق من نصيب لوري عواد بـ 2:25:95. وأحرزت تالين مراد ذهبية سباق 200 متر ظهر لفئة 15-16 سنة بـ 2:24:29 دقيقتان. ونالت مايا الزين فضية سباق 50 متر حرة لفئة 13-14 سنة بـ 29:05 ثانية، ولانا حجازي فضية 1500 متر حرة لفئة 15-16 سنة بـ 19:52:00 دقيقة، ووفاء صبلوح فضية 1500 متر حرة لفئة 17-18 سنة بـ 18:32:70 دقيقة. وكانت برونزيتان لصوفيا شنتيري في سباق 50 متر حرة لفئة 15-16 سنة بـ 28:72 ثانية، وكارن إبراهيم 100 متر صدر لفئة 13-14 سنة بـ 1:17:77 دقيقة. وحل كارل غنام ثانياً في سباق 50 متر حرة لفئة 17-18 سنة بـ 23:68 ثانية، ومثله فعل أحمد صفيا في سباق 200 متر متنوع للفئة عينها بـ 2:10:13 دقيقتان،

وأحرز ماجد حجازي برونزية في سباق 1500 متر حرة لفئة 17-18 سنة بـ 16:35:77 دقيقة. وفي منافسات اليوم الأخير للبطولة جمع المنتخب اللبناني 7 ذهبيات وفضية واحدة و6 برونزيات. ففي فئة 13-14 سنة للفتيات أحرزت ذهبية سباق 200 متر صدر كارن إبراهيم بـ 2:46:15 دقيقتان، كما أحرزت سكاي عون وتيا عبيد ومايا زين وانجيلا دومانيان ذهبية سباق 4 X 100 متر بـ 4:40:06 دقيقة، كما أحرزت تيا عبيد فضية سباق 200 متر صدر بـ 2:46:17 دقيقتان. وفي فئة 15-16 سنة للفتيات أحرزت لوري عواد ذهبية سباق 100 متر فراشة بـ 1:04:34 دقيقة وكارن إبراهيم ذهبية 400 متر حرة 4:43:55 دقائق، ولانا حجازي ذهبية 400 متر حرة 4:35:41 دقائق، وتالين مراد ذهبية 100 متر ظهر بـ 1:07:17 دقيقة، وصوفيا شنتيري برونزية 100 متر فراشة بـ 1:06:86 دقيقة، وفي فئة 17-18 للشابات أحرزت يندي أبو عيسى برونزية سباق 100 متر ظهر بـ 1:11:10 دقيقة، ورين الحاج برونزية 200 متر صدر بـ 3:08:31 دقائق. وأحرز أحمد صفيا برونزية سباق 100 متر ظهر بـ 58:40 ثانية.

ترأس بعثة لبنان الأمين العام للاتحاد اللبناني للسباحة فريد أبي رعد وضمّت المدربين جورج يزبك وفرنسوا غطاس ومحمد صقر.