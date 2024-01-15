غينيا الاستوائية تفجر أولى مفاجآت أمم إفريقيا

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فجرت غينيا الاستوائية أولى مفاجآت كأس أمم إفريقيا، وخطفت نقطة من أمام نيجيريا بالتعادل معها 1-1، الأحد في ثاني مباريات البطولة.

ودشنت نيجيريا حملتها في البطولة المقامة في كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل، بتعادل مخيب على ملعب الحسن كواتارا في أبيدجان، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى التي افتتحتها المضيفة بفوز على غينيا بيساو بهدفين نظيفين، السبت.

وسجل إيبان سالفادور لغينيا الاستوائية في الدقيقة 36، ثم سرعان ما تعادل نجم نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمهن لنيجيريا بعدها بدقيقتين.

وتتصدر كوت ديفوار المجموعة برصيد 3 نقاط، أمام نيجيريا وغينيا الاستوائية ولكل منهما نقطة، ثم غينيا بيساو من دون رصيد.

وفي الجولة الثانية المقررة في 18 يناير الجاري، تلعب غينيا الاستوائية مع غينيا بيساو، وكوت ديفوار مع نيجيريا.