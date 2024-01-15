living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كأس آسيا.. دقيقة صمت قبل خسارة فلسطين أمام إيران

15
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قبيل انطلاق مباراة المنتخبين الإيراني والفلسطيني في إطار منافسات بطولة كأس آسيا، الأحد، وقف المشاركون في المباراة والمشاهدون دقيقة صمت حدادا، ورددوا "فلسطين حرة".
 
ومع بلوغ الحرب بين إسرائيل وحماس يومها المئة، اصطف الفريقان بوسط الملعب في استاد المدينة التعليمية في الريان بقطر، وطلب إعلان الصمت دقيقة "حدادا وتخليدا لذكرى من لقوا حتفهم بشكل مأساوي نتيجة للصراع المستمر في فلسطين".
 
وساد الصمت في جميع أنحاء الملعب في مدينة الريان، قبل أن تدوي هتافات مؤيدة للفلسطينيين من جانب الجمهور.
 
ووقف اللاعبون الفلسطينيون في صف واحد وأذرعهم فوق أكتاف بعضهم البعض، ورددوا النشيد الفلسطيني الوطني مع المشجعين، ثم تجمع اللاعبون قبل وبعد دقيقة الصمت.
 
المنتخب الفلسطيني لكرة القدم أجرى استعداداته للبطولة من دون منافسات محلية، فضلا عن محدودية فرص خوض المباريات التنافسية.
 
وفازت إيران، بطلة آسيا 3 مرات، في مباراة يوم الأحد بنتيجة 4-1.
 
وسجلت إيران هدفين مبكرين، عن طريق كريم أنصاريفارد في الدقيقة الثانية ثم شجاع خليل زاده في الدقيقة 12.
 
ورفع مهدي غايدي النتيجة إلى 3-0 في الدقيقة 38، لكن الهتافات الأعلى في المباراة جاءت عندما نجح اللاعب الفلسطيني تامر صيام في تقليص الفارق في نهاية الشوط الأول.
 
ثم سجل سردار أزمون الهدف الرابع لإيران، بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   