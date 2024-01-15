الملكي "يُذلّ" برشلونة ويحرز لقب كأس السوبر الإسباني

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سجل فينيسيوس جونيور ثلاثة أهداف في الشوط الأول ليساعد ريال مدريد على الفوز بكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم بعد تغلبه 4-1 على غريمه برشلونة في السعودية.

وسيطر ريال مدريد على كل مجريات اللقاء وتلاعب ببطل السوبر الإسباني الموسم الماضي الذي لم يستطع إيقاف فينيسيوس وأنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد رونالد أراوخو لحصوله على الإنذار الثاني بعد مخالفتين على المهاجم البرازيلي.

وسجل فينيسيوس هدفين من مدى قريب في الدقيقتين السابعة والعاشرة قبل أن يقلص روبرت ليفاندوفسكي الفارق بعدما تابع كرة مرتدة بتسديدة قوية في الدقيقة 33.

لكن فينيسيوس أعاد التقدم بفارق هدفين لريال مدريد مجددا بركلة جزاء في الدقيقة 39 بعد عرقلته من أراوخو.

وكان الهدف بمثابة ضربة قوية لبرشلونة الذي سيطر على الشوط الثاني قبل أن يسجل رودريجو من كرة مرتدة في الدقيقة 64 ليجعل النتيجة 4-1 لفريقه الذي كان بوسعه زيادة الفارق.