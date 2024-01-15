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تركيا تعتقل لاعب كرة قدم إسرائيليا بتهمة دعم الحرب في غزة

15
JANUARY
2024
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اعتقلت تركيا لاعب كرة قدم إسرائيليا بتهمة "التحريض العلني على الكراهية" بعد أن وضع على معصمه رسالة تتعلق بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس خلال مباراة في دوري الدرجة الأولى التركي حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.
 
وأعلن وزير العدل التركي فتح تحقيق بتهمة "التحريض العلني على الكراهية" ضد لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساغيف ييهيزكيل الذي استبعده أيضا ناديه أنطاليا سبور.
 
وقال وزير العدل التركي يلماز تونج عبر منصة إكس إن "مكتب المدعي العام في أنطاليا فتح تحقيقا قضائيا ضد لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساغيف ييهيزكيل بتهمة التحريض العلني على الكراهية بسبب إيماءته البغيضة الداعمة للمجزرة التي ترتكبها إسرائيل في غزة".
 
وذكر عدد من وسائل الإعلام التركية بينها وكالة الأناضول الرسمية وقناة إن تي في الخاصة أن اللاعب الإسرائيلي اعتقل مساء الأحد.
 
وعقب تسجيله هدفا خلال مباراة جرت الأحد، كشف اللاعب رسالة كتبها على ضمادة لفّ بها معصمه، جاء فيها "100 يوم. 07/10".
 
فيفا، يويفا، روسيا وأزمة الكيل بمكيالين.
 
وتشير هذه الرسالة القصيرة إلى الأيام المئة التي انقضت منذ الهجوم الدامي الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر على الأراضي الإسرائيلية، وقد فسرها وزير العدل التركي على أنها شهادة داعمة للعمليات العسكرية الإسرائيلية التي يشهدها قطاع غزة ردا على هجوم حماس.
 
وكتب الوزير التركي "سنواصل دعم الفلسطينيين المضطهدين"، منددا بـ"الإبادة الجماعية" المستمرة في غزة.
 
وأعلن نادي أنطاليا سبور استبعاد لاعبه الإسرائيلي متهما إياه بـ"التصرف بشكل يخالف قيم بلادنا".
 
منذ بداية الصراع بين إسرائيل وحماس، وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مرارا إسرائيل بأنها "دولة إرهابية"، قائلا إن حماس التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول بينها الولايات المتحدة جماعة إرهابية، هي "مجموعة من المحررين".
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