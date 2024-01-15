نهاية حزينة للاعب غاني فضّل اللعب لناديه على منتخب بلاده

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بعدما قرر عدم الانضمام لمنتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار، تعرض اللاعب الغاني عبدول فاتاو للطرد في مباراة ناديه ليستر سيتي أمام كوفينتري سيتي في بطولة "شامبيونشيب" الدرجة الأولى للأندية الإنجليزية، الأمر الذي سيحرمه من اللعب 3 مباريات.

وطرد فاتاو من مباراة ناديه أمام كوفينتري سيتي، والتي انتهت بخسارة فريقه بنتيجة 3-1، بعد تدخل قوي على لاعب الخصم، حسبما ذكر موقع "غانا سوكر نت" الرياضي.

وسيعود فاتاو للعب مجددا لصالح ليستر سيتي في 10 فبراير، أي قبل يوم واحد فقط من انتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا التي رفض اللاعب المشاركة فيها مع المنتخب الغاني.

وتعرض اللاعب الغاني لانتقادات كثيرة بعدما رفض المشاركة مع منتخب بلاده، وسخر كثيرون منه بعد تعرضه للطرد وهاجموه بتعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك اللاعب مع ليستر سيتي في 21 مباراة، وسجل هدفين، وصنع 7، بينما لعب لصالح غانا 15 مباراة، وفقما ذكر موقع "في الجول" الرياضي.

ويلعب منتخب غانا في كأس أمم إفريقيا بالمجموعة الثانية التي تضم كلا من مصر وموزمبيق والرأس الأخضر.